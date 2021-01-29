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Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Doha nerededir, hangi ülkede?

Star TV’nin gözde dizisi olmaya hazırlanan ‘Seni Çok Bekledim’ yayın hayatına başlamadan çoğu kişi tarafından merak konusu oldu. Dizinin farklı yerlerde çekildiği görüntüler ile hangi ülkede çekildiği oldukça merak ediliyor. Kısa süre içerisinde ekranlarla bulaşacak dizi gün sayıyor.

29 Ocak 2021 Cuma 20:00
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Doha nerededir, hangi ülkede?
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Seni Çok Bekledim’ dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun bulunduğu dizi fragmanlarının yayınlanmasının ardından oldukça ses getirdi. Farklı bir ülkede çekimlerinin olduğu dizi izleyicilerin soru yağmuruna şimdiden tutuldu. Başrol Özcan Deniz ise sorulara cevapladı.

 Dizi Katar Doha’da çekiliyor!

Özcan Deniz yaptığı açıklamada senaryo gereği dizinin Katar Doha’da çekildiğini söyledi. En uygun yerin orası olduğunu söyleyen Özcan Deniz dizinin şarkı ve proje tasarımını da gerçekleştirdi.

Mesaieed Çölü’nde 3 saat süren çekimlerin olduğu dizide Katar Doha şehrinin de tüm güzelliklerini yansıtıyor. Dizi daha sonra İstanbul Beykoz’da çekimlerine devam edecek.



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimStar TvÖzcan Denizİrem Helvacıoğlu
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