Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman final yapacak, dizi kaç bölüm sürecek?

Seni Çok Bekledim, Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz gibi yetenekli oyuncular yer almakta. Dizi geçtiğimiz hafta Cuma günü yayınlanan birinci bölümü ile 3.45 reyting ile 16. Sırada yer aldı. Görülen ilgiye göre reytingler çok düşük geldi. . Totalde rakiplerinden sadece Payitaht Abdülhamid dizisini geçebilen Seni Çok Sevdiğim dizisi AB de ise Payitaht ile Akıncı dizisini geri de bıraktı.

Seni Çok Bekledim Neden Tutmadı

Cuma günü farklı TV kanallarında yayınlanan Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo, Son Yaz, Akıncı ve Payitaht Abdülhamid dizileri yayında yer alırken. Seni Çok Bekledim dizisi bu dizilerden geride kaldı. konusu gereği oldukça tutulabilecek bir dizi olmadığı için Cuma akşamında yer alması dizinin ömrünü azalttı. Bunun bir başka sebebiyse Cuma akşamı izleyiciler kendi dizi saatlerini belli bir ölçüde oluşturmuşları. Seni çok Bekledim dizisi gelecek sezon başka bir günde yer alsaydı böyle bir durumla karşılaşmazdı.

Seni Çok Bekledim final olacak mı?

Genelde böyle durumlarla karşı karşıya kalan diziler birkaç bölüm sonra ekranlara veda edebilir. Seni Çok Bekledim dizisinin Star TV ile 6 – 8 bölümlük sözleşmesi var. Dizi Mart ayına kadar devam edecek fakat daha sonrası için en az 5 reyting alması lazım.