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Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor?

Star TV ekranlarında Babil'in veda etmesi üzerine yeni dizi Seni Çok Bekledim'in ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı.

10 Kasım 2020 Salı 17:18
Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor?
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Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrolünü üstlendiği Seni Çok Bekledim dizisi çekimleri sürüyor. Başrol oyuncularının ilk karelerinin paylaşıldığı dizi, Babil’in 20 Ekim’de final yapmasının ardından ekranlara gelecek.


Skola Yapım ve Dnz Film ortak yapımcılığını üstlendiği Seni Çok Bekledim’in yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor. Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür ve Caner Şahin’in başrolünü üstlendiği dizi için geri sayım başladı.

Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ne?

Ailesinden uzakta tek başına hayat kuran iş insanı Kadir’e hayat veren Özcan Deniz, yıllar sonra Ayliz ile teğet geçer ve birbirlerinin hayatına umulmadık anda girerler. İkilinin birlikte mucizeye tanıklık edeceği dizi Star TV’de izleyicilerin karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 10.11.2020 17:18
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