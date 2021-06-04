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Seni Çok Bekledim dizisi Mihre karakterini kim canlandırıyor? Lila Gürmen biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Seni Çok Bekledim dizisi Mihre karakterini kim canlandırıyor? Lila Gürmen biyografisi ve rol aldığı yapımlar gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 4 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 20:01
Seni Çok Bekledim dizisi Mihre karakterini kim canlandırıyor? Lila Gürmen biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Özcan Deniz’ın yeni dizisi olan Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Son olarak dizide Özcan Deniz ve İlhan Şen’in annesi rolünde ki Mihre karakteri merak edilmeye başlandı. Mihre karakterine hayat veren Lila Gürman ise araştırılmaya devam ediyor.

Seni Çok Bekledim Mihre kimdir?

Zengin ve başarılı bir iş kadını olan Mihre, Erzincan’dan İstanbul’a göç etmiştir. Kadir’in başarıları sayesinde zengin olan Mihre sevecen ve vefakar bir annedir. Dediğim dedik olan Mihre 2 oğlunun da evleneceği kadına karar vermek ve oğullarına layık gelinleri olsun istemektedir.

Lila Gürman kimdir?

19 Şubat 1966 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Gürman 54 yaşındadır. İlk defa Karadayı dizisinde görev alan Lila Gürman, Ağlama Anne dizisinde hayat verdiği Nedret karakteri ile üne kavuşmuştur. Avusturya’da yaşamasına rağmen dizi oyunculuğu yapmak için Türkiye’ye gelen Gürman Fransızca, İngilizce ve Türkçe ile 3 dil bilmektedir. Lila Gürman Icon-Talent menajerliğine bağlı bir oyuncudur.

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 20:01
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KimdirLila GürmanMihreSeni çok Bekeldim
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