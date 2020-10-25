İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları

Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Star TV'de yayınlanacak olan dizinin başrolleri İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz olurken, dizide yer alacak diğer isimler de açıklandı.

25 Ekim 2020 Pazar 17:06
Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları
Takip Et:


Star TV’nin yeni sezonda başlaması beklenen yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in yayınlanmasına çok süre kala dizinin oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Dizinin başrolleri Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu olarak açıklanırken, son paylaşımın ardından dizinin diğer oyuncuları da belli oldu. Ekim ayının son günlerinde yayın hayatına girmesi beklenen dizi, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin Salı günleri izleyici ile buluşması planlanıyor.

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları kimlerdir?

  • Özcan Deniz – Kadir
  • İrem Helvacıoğlu – Ayliz
  • Mustafa Uğurlu
  • Yıldız Kültür
  • Caner Şahin
  • İlhan Şen
  • Lila Gürmen
  • Ali İpin
  • Durul Bazan
  • Türkü Turan
  • Şehsuvar Aktaş
  • Selen Domaç
  • Ahmet Mekin

Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir?

Gerçek bir hikayeden esinlenen Seni Çok Bekledim dizisinde Erzincan, Katar ve İstanbul arasında nefes kesen bir aşk hikayesi anlatılacak. Farklı coğrafyaların yansıtılacağı dizide bu coğrafyada yaşanan aşkın izleri bu coğrafyalarını birbirine bağlayacak.



Son Güncelleme: 25.10.2020 17:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimDiziOyuncular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları
Alev Alev dizisi Hülya kimdir? Gerçek adı ne? Nurhan Özenen hakkında bilgiler
Yasak Elma dizisinden ayrılan oyuncular kimler? 5 oyuncu diziye veda etti
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?
Star TV Özcan Deniz Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak?
25 Ekim Pazar bugün televizyon ekranlarında hangi diziler var? Yayınlanacak diziler
Kira artış oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 ev ve dükkan kira artış oranları
Bulgaristan asgari ücreti ne kadar? 2020
Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar hangileri? FB TS şifresiz veren kanallar listesi
KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS 2020 ön lisans sınavı yorumları
Sıfır faizli 60 bin TL borç kapatma kredisi kampanyası
Bim'de satılan Arnica Cyclone elektrikli süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
SGK 4A, 4B, 4C ve malulen emeklilik evrak takibi işlemleri - SGK evrak takibinde yer alan cümleler ve anlamları
2020 Yılı Yeni MTV ödemeleri ne kadar olacak? Araçların motor hacimlerine göre belirlenen 2020 MTV ödemeleri
MAPEG personel alımı başlıyor! MAPEG başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak?
Brütten nete maaş hesaplaması 2020
Bankaları şikayet edebileceğiniz kurum ve kuruluşlar
Kanal 7 Yaralı Kalbim konusu ve dizi oyuncuları
En Şık Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Diş teli devlette ne kadara takılır? 18 Yaş altı diş teli fiyatları 2020
Market bayiliği veren şirketler? 2020 Market bayiliği alma şartları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.