Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları kimlerdir?

Özcan Deniz – Kadir

İrem Helvacıoğlu – Ayliz

Mustafa Uğurlu

Yıldız Kültür

Caner Şahin

İlhan Şen

Lila Gürmen

Ali İpin

Durul Bazan

Türkü Turan

Şehsuvar Aktaş

Selen Domaç

Ahmet Mekin

Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir?

Star TV’nin yeni sezonda başlaması beklenen yenisi Seni Çok Bekledim’in yayınlanmasına çok süre kala dizinin oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Dizinin başrolleri Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu olarak açıklanırken, son paylaşımın ardından dizinin diğerı da belli oldu. Ekim ayının son günlerinde yayın hayatına girmesi beklenen dizi, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin Salı günleri izleyici ile buluşması planlanıyor.

Gerçek bir hikayeden esinlenen Seni Çok Bekledim dizisinde Erzincan, Katar ve İstanbul arasında nefes kesen bir aşk hikayesi anlatılacak. Farklı coğrafyaların yansıtılacağı dizide bu coğrafyada yaşanan aşkın izleri bu coğrafyalarını birbirine bağlayacak.