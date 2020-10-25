Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları kimlerdir?
- Özcan Deniz – Kadir
- İrem Helvacıoğlu – Ayliz
- Mustafa Uğurlu
- Yıldız Kültür
- Caner Şahin
- İlhan Şen
- Lila Gürmen
- Ali İpin
- Durul Bazan
- Türkü Turan
- Şehsuvar Aktaş
- Selen Domaç
- Ahmet Mekin
Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir?
Gerçek bir hikayeden esinlenen Seni Çok Bekledim dizisinde Erzincan, Katar ve İstanbul arasında nefes kesen bir aşk hikayesi anlatılacak. Farklı coğrafyaların yansıtılacağı dizide bu coğrafyada yaşanan aşkın izleri bu coğrafyalarını birbirine bağlayacak.
Son Güncelleme: 25.10.2020 17:06