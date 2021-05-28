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Seni Çok Bekledim dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi tutuldu mu?

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Seni Çok Bekledim dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi tutuldu mu? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 28 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak Seni Çok Bekledim dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi tutuldu mu? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 21:30
Seni Çok Bekledim dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi tutuldu mu?
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Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Seni Çok Bekledim 29 Ocak Cuma günü izleyici karşısına çıktı. Dizinin reytinglerde kaçıncı olduğu merak konusu oldu. 2021 yılının merakla beklenen yapımlarından biri olan Seni Çok Bekledim dizisi ilk bölümüyle 3.45 Total reyting oranıyla 13.sırada yer aldı.

Yapımcıların yüksek beklentisi bu oranlarla karşılanmadı. Dizinin ilk 10’a girememesi hayal kırıklığı yaratsa da, ilerleyen bölümlerde reyting oranının artması bekleniyor.

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı dizi Cuma akşamları yeni bölümleriyle Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yapımcıları ilk bölümde alınan düşük reyting oranlarına karşın dizinin ilerleyen bölümlerde üst sıralara çıkacağına kesin gözüyle bakıyor. Bu nedenle dizinin şuan için final yapması gibi bir durum söz konusu değil. Öte yandan diziyi izleyen kişilerden gelen yorumların olumlu olduğu görüldü. Özellikle sosyal medyada dizi hakkına iyi yorumların yapılması gelecek bölümler için umut vaat etti.


Son Güncelleme: 28.05.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
ReytingStar TvSeni çok BekledimDizi
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