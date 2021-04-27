Seni Çok Bekledim dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

Çarşamba günleri Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi final yapacağını duyurdu. Diziyi seyreden sıkı takipçiler ise dizinin neden final yapacağını merak ediyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer aldığı dizide neler oluyor. Ayrıntılar haberimizde
28 Nisan 2021 Çarşamba günü ekranlarda yer alacak olan dizi 13.bölüm fragmanında final yapacağını açıkladı. Final kararı kesinleşen dizi herhangi bir açıklama yapmadı. Yayınlandığı ilk günlerde ilk 10’a girerken dizi reyting kurbanı olduğu düşünülüyor. Cuma gününden Çarşamba gününe geçerek gün değiştiren dizi reyting sonuçlarında düşüş yaşadığı görülüyor.
Seni Çok Bekledim 28 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanacak olan final fragmanı için buraya tıklayabilirsiniz.
Seni Çok Bekledim dizisi oyuncu kadrosu
Kadir: Özcan Deniz
Ayliz: İrem Helvacıoğlu
Cemal: Mustafa Uğurlu
Hidayet: Yıldız Kültür
Selahattin: Caner Şahin
Erol: İlhan Şen
Mihre: Lila Gürmen
Meryem: Türkü Turan
Zaza: Hakan Ummak
Şebnem: Sibel Şişman
Serkan: Gürkan Güzeyhuz
Osman Efe: Şehsuvar Aktaş
Davut: Mehmet Ulay
Songül: Selen Domaç
Sibel: Nihan Büyükağaç
Nezahat: Damla Makar
Umut: Ömer Gökay Şanlıer