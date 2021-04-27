Seni Çok Bekledim dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

Çarşamba günleri Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi final yapacağını duyurdu. Diziyi seyreden sıkı takipçiler ise dizinin neden final yapacağını merak ediyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer aldığı dizide neler oluyor. Ayrıntılar haberimizde





28 Nisan 2021 Çarşamba günü ekranlarda yer alacak olan dizi 13.bölüm fragmanında final yapacağını açıkladı. Final kararı kesinleşen dizi herhangi bir açıklama yapmadı. Yayınlandığı ilk günlerde ilk 10’a girerken dizi reyting kurbanı olduğu düşünülüyor. Cuma gününden Çarşamba gününe geçerek gün değiştiren dizi reyting sonuçlarında düşüş yaşadığı görülüyor.

Seni Çok Bekledim 28 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanacak olan final fragmanı için buraya tıklayabilirsiniz.

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncu kadrosu

Kadir: Özcan Deniz

Ayliz: İrem Helvacıoğlu

Cemal: Mustafa Uğurlu

Hidayet: Yıldız Kültür

Selahattin: Caner Şahin

Erol: İlhan Şen

Mihre: Lila Gürmen

İsmet: Durul Bazan

Meryem: Türkü Turan

Zaza: Hakan Ummak

Şebnem: Sibel Şişman

Serkan: Gürkan Güzeyhuz

Osman Efe: Şehsuvar Aktaş

Davut: Mehmet Ulay

Songül: Selen Domaç

Sibel: Nihan Büyükağaç

Nezahat: Damla Makar

Umut: Ömer Gökay Şanlıer