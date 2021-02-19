İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen'in hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni ayrıntılarını 19.02.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 20:00
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim izleyicilerden tam not aldı. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Erol karakteri oldu.

Seni Çok Bekledim Erol kimdir?

Erol Kadir’in kardeşidir. Dürüst, cesur ve kendinden emin biri olan Erol’un dizide nasıl bir yer edineceği ilerleyen bölümlerde belli olacak. Ancak Erol karakterinin dizide önemli yer edinmesi bekleniyor. Dizide Erol karakterini ise İlhan Şen canlandırıyor.

İlhan Şen kimdir?

19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. 189 cm boyunda ve 80 kilo olan oyuncu 2008 yılında Best Model yarışmasında finalist olmuş ardından Avrupa’nın En İyi Modeli seçilmiştir. Modelliğin ardından oyunculuk eğitimleri alan oyuncu ilk kez 2008 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde yer almıştır. Yakışıklı oyuncu bu dizinin ardından Şahin Tepesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ramo gibi önemli dizilerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 19.02.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ilhan şenDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!

Popüler Haberler

Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yer aldığı dizi ve film yapımları
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin yer aldığı dizi ve film yapımları
Fox Tv Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Son Yaz dizisi Canan kimdir? Funda Eryiğit yaşı ve oynadığı diziler
Seni Çok Bekledim Ayliz Kimdir? İrem Helvacıoğlu hakkında bilgiler
Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman olacak? Ünlüler-Gönüllüler Survivor ada birleşmesi tarihi belli oldu
Evde bakım parası yatan iller hangileri? 15 Ocak 2020 Çarşamba hangi illerde evde bakım parası yattı? İl İl güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi
Günlük Burç Yorumları 5 Ekim 2019 Cumartesi - Gündelik hayatınıza yıldız astrolojik falınız nasıl etki edecek?
İnternet neden yavaş? Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom interner hızı neden ağırlaştı, çöktü mü?
Aleyna Tilki yeni şarkısı Ben Giderim sözleri ve videosu
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman yer aldığı dizi ve film yapımları
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Metin’i kim canlandırıyor? Sinan Tuzcu'nun biyografisi
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel'in hayatı!
Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.