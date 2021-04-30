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Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair en sıcak ayrıntılar 30.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 20:00
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim izleyicilerden tam not aldı. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Erol karakteri oldu.

Seni Çok Bekledim Erol kimdir?

Erol Kadir’in kardeşidir. Dürüst, cesur ve kendinden emin biri olan Erol’un dizide nasıl bir yer edineceği ilerleyen bölümlerde belli olacak. Ancak Erol karakterinin dizide önemli yer edinmesi bekleniyor. Dizide Erol karakterini ise İlhan Şen canlandırıyor.

İlhan Şen kimdir?

19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. 189 cm boyunda ve 80 kilo olan oyuncu 2008 yılında Best Model yarışmasında finalist olmuş ardından Avrupa’nın En İyi Modeli seçilmiştir. Modelliğin ardından oyunculuk eğitimleri alan oyuncu ilk kez 2008 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde yer almıştır. Yakışıklı oyuncu bu dizinin ardından Şahin Tepesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ramo gibi önemli dizilerde yer almıştır.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Ilhan şenDizi
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