İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler

Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? konusuyla ilgili olarak 5 Mart 2021 Cuma tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:41
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim izleyicilerden tam not aldı. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Erol karakteri oldu.

Seni Çok Bekledim Erol kimdir?

Erol Kadir’in kardeşidir. Dürüst, cesur ve kendinden emin biri olan Erol’un dizide nasıl bir yer edineceği ilerleyen bölümlerde belli olacak. Ancak Erol karakterinin dizide önemli yer edinmesi bekleniyor. Dizide Erol karakterini ise İlhan Şen canlandırıyor.

İlhan Şen kimdir?

19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. 189 cm boyunda ve 80 kilo olan oyuncu 2008 yılında Best Model yarışmasında finalist olmuş ardından Avrupa’nın En İyi Modeli seçilmiştir. Modelliğin ardından oyunculuk eğitimleri alan oyuncu ilk kez 2008 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde yer almıştır. Yakışıklı oyuncu bu dizinin ardından Şahin Tepesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ramo gibi önemli dizilerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ilhan şenDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları
Seni Çok Bekledim dizisi Kadir kimdir? Özcan Deniz'in yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi Ayliz kimdir? İrem Helvacıoğlu nerelidir?
Seni Çok Bekledim dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer doğum tarihi
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe karakterini kim canlandırıyor? Şehsuvar Aktaş kimdir?
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut nerelidir?
Seni Çok Bekledim Serkan kimdir? Gürkan Güzeyhuz gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
2019 Engelli Evde Bakım ve Muhtaçlık Yardımlarına İlişkin Üst Sınırlar - 2019 Güncel Yardım Tutarları
Zula ve okey oyunları için ücretsiz pepsi kodları
Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır? Kimler silah taşıma ve bulundurma ruhsatı alabilir? Silah taşımar uhsat harçları ne kadar?
DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? Tercihler ne zaman yapılacak? DGS geçiş üniversite taban puanları
Göktaşı yağmuru nedir? Göktaşı yağmuru çıplak gözle nasıl izlenir? 12-13 Ağustos gök taşı yağmuru
Rüyada fındık görmek görmek neye işaret eder? Rüyada fındık görmenin anlamları ve yorumları
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
Kalk Gidelim dizisi bitti mi, neden yok? Kalk Gidelim yayından kaldırıldı mı?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.