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Seni Çok Bekledim dizisi Erol karakteri kimdir? İlhan Şen'in hayatı ve yer aldığı diziler

Basın bülteninde göze çarpan Seni Çok Bekledim dizisi Erol karakteri kimdir? İlhan Şen'in hayatı ve yer aldığı diziler ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 18 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak, Seni Çok Bekledim dizisi Erol karakteri kimdir? İlhan Şen'in hayatı ve yer aldığı diziler hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 20:00
Seni Çok Bekledim dizisi Erol karakteri kimdir? İlhan Şen'in hayatı ve yer aldığı diziler
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Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim izleyicilerden tam not aldı. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Erol karakteri oldu.

Seni Çok Bekledim Erol kimdir?

Erol Kadir’in kardeşidir. Dürüst, cesur ve kendinden emin biri olan Erol’un dizide nasıl bir yer edineceği ilerleyen bölümlerde belli olacak. Ancak Erol karakterinin dizide önemli yer edinmesi bekleniyor. Dizide Erol karakterini ise İlhan Şen canlandırıyor.

İlhan Şen kimdir?

19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. 189 cm boyunda ve 80 kilo olan oyuncu 2008 yılında Best Model yarışmasında finalist olmuş ardından Avrupa’nın En İyi Modeli seçilmiştir. Modelliğin ardından oyunculuk eğitimleri alan oyuncu ilk kez 2008 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde yer almıştır. Yakışıklı oyuncu bu dizinin ardından Şahin Tepesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ramo gibi önemli dizilerde yer almıştır.


Son Güncelleme: 18.06.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Ilhan şenDizi
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