Seni Çok Bekledim dizisi bitiyor mu, final ne zaman?

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun bulunduğu Seni Çok Bekledim dizisi istenilen reytinglere ulaşamadı. Dizi, 13. Bölünle birlikte son bulacak.

Konusu

Dizisinü 28 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’daekranlarında yayınlanacak.

Kadir Eren, 3 Mart 1992’de yaşanan depremde öldü sanılır ve diğer cesetlerin yanına konur. Eren, ölmemiştir ancak onun için en önemli kişi olan babası hayatını kaybetmiştir. Kadir’in annesi başka biriyle evlenir. Kadir’in hayatı Ayliz’i görene kadar hep yarım geçmiştir. Kadir’in parmağındaki yüzük yuvarlanarak Ayliz’in ayağına kadar gider. İkili böylece tanışmış olur. Kadir her seferinde Ayliz’e daha da tutulurken Ayliz ürkmektedir çünkü başka biriyle evlenmek üzeredir. Ayliz ve Kadir beraber mutlu olabilecek midir?