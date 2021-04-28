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Seni Çok Bekledim dizisi bitiyor mu, final ne zaman?

Skala Yapım ve DNZ Film tarafından çekilen Seni Çok Bekledim dizsinin başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu var. Reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen dizi ekranlara veda etmek zorunda kaldı. Dizinin final bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:18
Seni Çok Bekledim dizisi bitiyor mu, final ne zaman?
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Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun bulunduğu Seni Çok Bekledim dizisi istenilen reytinglere ulaşamadı. Dizi, 13. Bölünle birlikte son bulacak. 

Dizisin son bölümü 28 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak. 

Konusu 

Kadir Eren, 3 Mart 1992’de yaşanan depremde öldü sanılır ve diğer cesetlerin yanına konur. Eren, ölmemiştir ancak onun için en önemli kişi olan babası hayatını kaybetmiştir. Kadir’in annesi başka biriyle evlenir. Kadir’in hayatı Ayliz’i görene kadar hep yarım geçmiştir. Kadir’in parmağındaki yüzük yuvarlanarak Ayliz’in ayağına kadar gider. İkili böylece tanışmış olur. Kadir her seferinde Ayliz’e daha da tutulurken Ayliz ürkmektedir çünkü başka biriyle evlenmek üzeredir. Ayliz ve Kadir beraber mutlu olabilecek midir? 




Son Güncelleme: 28.04.2021 15:18
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Anahtar Kelimeler:
Seni çok Bekledimİrem HelvacıoğluÖzcan DenizStar TvFinalSon Bölüm
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