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Seni Çok Bekledim dizi oyuncusu Songül kimdir? Selen Domaç hakkında bilgiler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Seni Çok Bekledim dizi oyuncusu Songül kimdir? Selen Domaç hakkında bilgiler haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 31.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 20:05
Seni Çok Bekledim dizi oyuncusu Songül kimdir? Selen Domaç hakkında bilgiler
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Star Tv’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Seni Çok Bekledim dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizinin merak edilen oyuncularından biri de Songül karakterine hayat veren Selen Domaç oldu.

 

Dizide, İstanbul’a büyük hayallerle gelen bir anneyi canlandıran Domaç, eşine ve kızına bağlı bir karakterdir. Koca Koca Yalanlar, Yeter, Acayip Hikayaler gibi dizilerde yer alan Domaç, son olarak ise Seni Çok Bekledim dizisiyle ekran karşısına geçecek. 3 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Domaç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümden mezundur. Aynı zamanda tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve tiyatro bölümünde diksiyon eğitimleri vermiştir.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:05
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Star TvSeni çok BekledimDiziSelen Domaç
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