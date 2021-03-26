Seni Çok Bekledim canlı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim 9. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Bekledim izleyicilerden tam not alıyor. Cuma akşamları ekranlara gelen dizinin 9.yeni bölümü merakla bekleniyor.
Seni Çok Bekledim 9.bölüm fragmanı
Seni Çok Bekledim 26 Mart Cuma günü saat 20:00’de Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.
Seni Çok Bekledim son bölümde ne oldu?
Dizinin son bölümünde Selo tutuklandı ve Kadir Selo’nun oğluna sahip çıktı. Öbür taraftan Ayliz ise Umut’un yaşadığı sorunu atlatması için ona yardım etti. Kadir ise Ayliz’e büyük bir sürpriz hazırlamaya çalıştı. Ayliz boş bir eve geldi ve hayatının en önemli kararlarından birini verdi.
Cemal Erol’un ifadesiyle Selo’nun dışarı çıkamayacağını düşünüyordu ancak Erol ifadesini değiştirdi ve yeni bir plan yaptı. Cemal İsmet’e emir verdi ve yeni bir araştırma yapmasını istedi.
Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu
Seni Çok Bekledim oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;
Özcan Deniz - Kadir Eren
İrem Helvacıoğlu – Ayliz
Mustafa Uğurlu – Cemal
Lila Gürmen – Mihre
Caner Şahin – Selahattin
Türkü Turan – Zahide
Durul Bazan – İsmet
Yıldız Kültür – Hidayet
Ali İpin – Rıza
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