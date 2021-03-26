İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Seni Çok Bekledim canlı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim 9. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

Seni Çok Bekledim 26 Mart 2021 Cuma günü Star TV ekranlarında 9.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sevenleri Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak, Seni Çok Bekledim 9.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

26 Mart 2021 Cuma 22:25
Seni Çok Bekledim canlı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim 9. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Bekledim izleyicilerden tam not alıyor. Cuma akşamları ekranlara gelen dizinin 9.yeni bölümü merakla bekleniyor.

Seni Çok Bekledim 9.bölüm fragmanı

Seni Çok Bekledim 26 Mart Cuma günü saat 20:00’de Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Seni Çok Bekledim son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Selo tutuklandı ve Kadir Selo’nun oğluna sahip çıktı. Öbür taraftan Ayliz ise Umut’un yaşadığı sorunu atlatması için ona yardım etti. Kadir ise Ayliz’e büyük bir sürpriz hazırlamaya çalıştı. Ayliz boş bir eve geldi ve hayatının en önemli kararlarından birini verdi.

Cemal Erol’un ifadesiyle Selo’nun dışarı çıkamayacağını düşünüyordu ancak Erol ifadesini değiştirdi ve yeni bir plan yaptı. Cemal İsmet’e emir verdi ve yeni bir araştırma yapmasını istedi.

Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu

Seni Çok Bekledim oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Özcan Deniz - Kadir Eren

İrem Helvacıoğlu – Ayliz

İlhan Şen – Erol

Mustafa Uğurlu – Cemal

Lila Gürmen – Mihre

Caner Şahin – Selahattin

Türkü Turan – Zahide

Durul Bazan – İsmet

Yıldız Kültür – Hidayet

Ali İpin – Rıza

Seni Çok Bekledim 9.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 26.03.2021 22:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimStar TvDiziCanlı İzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arka Sokaklar canlı izle! KANAL D Arka Sokaklar 583. bölüm canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Arka Sokaklar canlı izle! KANAL D Arka Sokaklar 583. bölüm canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Reyting sonuçları 26 Mart 2021 Cuma! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cuma reytingleri
Reyting sonuçları 26 Mart 2021 Cuma! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cuma reytingleri
Emanet 146. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 29 Mart Pazartesi Kanal 7
Emanet 146. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 29 Mart Pazartesi Kanal 7
Masum 370. bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Masum 370. bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim canlı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim 9. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2021
Arka Sokaklar canlı izle! KANAL D Arka Sokaklar 583. bölüm canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Reyting sonuçları 26 Mart 2021 Cuma! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cuma reytingleri
Rüyada ekmek alma görmek anlamı ve yorumu
Tiktok video nasıl kaydedilir? Tiktok’ta dudak dublajı
Akrep dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Akrep dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi? Seni Çok Bekledim beğenildi mi, dizi devam eder mi?
26 Mart 2021 Cuma spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 26 Mart 2021 Cuma maç takvimi
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Mart 2021
Doya Doya Moda ALL STAR 19 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? TV8 Doya Doya Moda 5. bölüm puan durumu
Günlük burç yorumları; 14 Mart 2021 Pazar Astroloji ve yıldız falı yorumları
Gelinim Mutfakta Seda ve Nagehan Hanım kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Seda kaç yaşında, nereli?
Zerrin Özer’e ne zaman, kim tecavüz etti? Ümit Güner kimdir, yaşıyor mu?
Microsoft 10 Edge bilgisayardan nasıl kaldırılır?
Rüyada büyük fare görmek ne demek, büyük fare görmek ne anlama gelir?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yeri ve mekanları
Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?
Akrep dizisi Berna kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Başak Daşman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Akrep Hacer kimdir? Demet Gül gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.