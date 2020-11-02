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Seni Çok Bekledim Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 02.11.2020 tarihli Seni Çok Bekledim Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 02.11.2020 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 21:07
Seni Çok Bekledim Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Star TV Özcan Deniz’in ‘Seni Çok Bekledim’ isimli yeni dizi projesini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. O3 Medya’nın yapımcılığını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken, proje tasarımı ise Özcan Deniz tarafından yapılıyor. Dizi çekimleri devam ederken birçok ayrıntı da ortaya çıktı.

Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?


Özcan Deniz’in yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in ilk bölüm çekimleri Dubai’de gerçekleştiriliyor. Dizisinin ilerleyen bölümler İstanbul’da çekilecek. Eylül ayında Star TV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

Seni Çok Bekledim başrol oyuncuları kimler?

Heyecanla beklenen dizinin erkek başrol oyuncusu Özcan Deniz olurken, kesinliği bilinmemekle birlikte kadın başrol oyuncusunun Burcu Özberk olacağı belirtildi. Dizide başrollere İrem Helvacıoğlu, Caner Şahin, İlhan Şen, Durul Bazan, Nihan Büyükağaç, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür ve Alp İpin gibi başarılı oyuncular eşlik edecek.



Son Güncelleme: 02.11.2020 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Özcan DenizSeni çok Bekledim
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