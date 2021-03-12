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Seni Çok Bekledim 7. bölüm izle - 12 Mart Cuma Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim 12 Mart Cuma akşamı yayınlanan 7. bölümü ile sevenleri ile buluştu. 7. Bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Seni Çok Bekledim dizisinde nelerin yaşandığı merak konusu oldu. Seni Çok Bekledim dizisini televizyon izleyemeyenler ve canlı olarak izlemek isteyenler haberimizden Star TV canlı yayınına ulaşabilirler.

12 Mart 2021 Cuma 23:14
Seni Çok Bekledim 7. bölüm izle - 12 Mart Cuma Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle
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Star TV ekranlarını cum akşamları çok sevilen Seni Çok Bekledim dizisi 7. bölümü ile dikkatleri üzerine çekti. İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz’in başrollerinde olduğu Seni Çok Bekledim dizisi konusu ile merak uyandırdı. 7. Bölümde Selo tutuklanınca Kadir, Selo’nun oğluna sahip çıkmaktadır. Kadir, Ayliz ile beraber Umut’un yaşadığı travmayı atlatabilmesi için çabalarken bir yandan da Ayliz ile aile olma provası yapmaktadır. 

Kadir, Ayliz için büyük bir sürpriz hazırlarken Ayliz ise kendini bomboş bir evde karşısına çıkacaklardan habersiz büyük bir kararın arifesinde bulmaktadır. 

Cemal ise Erol’un verecek olduğu ifadeye güvenerek Selo’nun içeriden çıkamayacağına eminken, Erol’un aklında ise başka planlar yatmaktadır. İsmet, Cemal’in talimatı ile gizli araştırmalar yapar fakat aradığı şeyin kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül’de kızının saklamış oldu gerçeklerle yüz yüze kalacaktır. 

Seni Çok Bekledim dizisini Star TV canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 12.03.2021 23:14
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Seni çok BekledimStar TvCanlı7.Bölüm
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