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Seni Çok Bekledim 16 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu? Seni Çok Bekledim neden yok, bitti mi?

Seni Çok Bekledim dizisi takipçileri tarafından dizinin 16 Nisan'da ekranlarda olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Seni Çok Bekledim dizisi 16 Nisan günü ekranlarda olmayacak. Peki yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Seni Çok Bekledim dizisi neden 16 Nisan günü yok?

12 Nisan 2021 Pazartesi 17:06
Seni Çok Bekledim 16 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu? Seni Çok Bekledim neden yok, bitti mi?
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Star Tv'nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 16 Nisan'da yayınlanıp yayınlanılmayacağı merak edildi. Konu ile elde edilen bilgilere göre Seni Çok Bekledim dizisi 16 Nisan günü ekranlarda olmayacak. Peki yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Seni Çok Bekledim dizisi neden 16 Nisan günü yok? İşte dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Seni Çok Bekledim 16 Nisan'da yayınlanacak mı?

Sevilen dizi Seni Çok Bekledim dizisinde alınan bir kararla gün değiştirdi. Dizi artık eski günü olan Cuma günleri yayınlanmayacak. Seni Çok Bekledim dizisi 21 Nisan tarihinden itibaren her hafta Çarşamba günleri seyircilerle buluşacak. Bu yüzden 16 Nisan'da Seni Çok Bekledim dizisi ekranlarda olmayacak. 16 Nisan'da dizinin yerine Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı yayınlanacak.

Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölüm ne zaman?

16 Nisan'da Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı başladığı için Seni Çok Bekledim dizisinin günü değişti. Seni Çok Bekledim dizisi 16 Nisan günü Star Tv ekranlarında yayında olmayacak. Yapımcılığını Skala Medya ve DNZ Film'in üstlendiği dizinin yönetmeni Şahin Altuğ, başrol oyuncuları ise Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu. Seni Çok Bekledim dizisi son iki bölümü ekranlarda olacak.Star Tv'de yayınlanan dizi yeni yayın günü 21 Nisan Çarşamba 20:00'de ekranlarda olacak.




Son Güncelleme: 12.04.2021 17:06
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Anahtar Kelimeler:
16 NisanDiziSeni çok Bekledim
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