Seni Çok Bekledim 16 Nisan Cuma bu hafta neden yok, dizi bitti mi, yayından mı kaldırıldı? Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde olduğu diziden şok eden bir haber geldi. Star Tv'nin merakla takip edilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 16 Nisan Cuma akşamı yayın akışında yer almaması dizi hakkında tartışmalara neden oldu. Peki dizinin 12. bölümü ne zaman yayınlanacak?

Daha önce yapılan açıklamada Seni Çok Bekledim dizisinin Cuma akşamı yayında olmamasının sebebi olarak Volkan Konak'ın yeni programının yayına girmesinden dolayı olduğu belirtilmişti. Finale az bir süre Seni Çok Bekledim dizisindeki yeni tartışamalar için büyük yankıya sebep oldu.

Seni Çok Bekledim 12. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde olduğu dizi Seni Çok Bekledim artık gelecek hafta itibariyle 21 Nisan Çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Cuma günleri ekranlarda olan dizi Seni Çok Bekledim yeni yayın günü Cuma olarak değiştirildi.Dizi Her hafta Cuma günleri seyircilerle buluşacak.

Seni Çok Bekledim dizisi daha önce de Sol Yanım dizisi yüzünden erken final yapmak zorunda kalmıştı. Bunun yanında Akrep dizisinin de yayın günü değiştirilince ortaya nasıl bir durumun çıkacağı büyük bir merakla beklenmekte.

Seni Çok Bekledim dizisi iddilar doğrultusuna 13. bölüm 28 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara veda edecek.