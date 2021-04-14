Seni Çok Bekledim 16 Nisan 2021 neden yok, neden yayınlanmadı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman?

Star Tv ekranlarının yeni sezon dizilerinden birisi olan ve yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi ile takip edilen yapımlarından Seni Çok Bekledim dizisi 16 Nisan 2021’de yayınlanmayacak açıklamaları sonrasında araştırılmaya başlandı.

Seni Çok Bekledim neden yok?

Seni Çok Bekledim 16 Nisan 2021 neden yok?

11. bölümü ile geçtiğimiz haftaya damga vuran Seni Çok Bekledim dizisinin 12. Bölümünün 16 Nisan 2021 tarihinde yayınlanmayacağı açıklandı. Star TV tarafından yapılan açıklama ile birlikte dizinin 16 Nisan 2021’de yayınlanmayacağı ve boşalan güne Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının çekildiği açıklandı.

Seni Çok Bekledim dizisinin beklenilen reyting sonuçlarına ulaşamaması nedeniyle 13. Bölümde final yapacağı dizi yapımcıları tarafından açıklanırken 12. Bölümü ile izleyici karşısına çıkacak Seni Çok Bekledim dizisinin gününün değiştiği açıklandı. Dizi 12. Yeni bölümü 21 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelecek açıklamaları yapıldı.