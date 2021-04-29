Seni Çok Bekledim 13. bölüm Star TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Seni Çok Bekledim yeni son bölüm izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim 13.yeni bölümüyle 28 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Dizi bu akşam yayınlanacak olan 13.bölümüyle final yapacak. Reytinglerde istenilen sıralamaya çıkamayan dizinin final bölümü merakla bekleniyor.

Seni Çok Bekledim final yapıyor

Star TV ekranlarında bu sezon başında yayın hayatına başlayan Seni Çok Bekledim dizisi 28 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak olan 13.bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Seni Çok Bekledim konusu ne?

Hayatta tesadüflere inanmayan Kadir ve aşka küsmüş biri olan Ayliz kaderin bir oyunu sayesinde karşı karşıya gelir. Tutkulu bir aşka yelken açan ikili karşılarına çıkan engellerle baş etmek zorundadır.

Başarılı ve güçlü bir iş adamı olan Kadir’in iş hayatında çok sayıda rakibi vardır. İşkolik bir yapıya sahip olan Kadir zaman içinde şirketi çok üst seviyelere çıkarır. Bu yükselmeyle birlikte Kadir’in düşmanları da artacaktır. Bu koşuşturma içinde Kadir’in kendisi için yaptığı tek şey ise Ayliz’e aşık olmaktır. Bir fotoğrafçı olan Ayliz, babasız büyümüş bir kadındır.

Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu

Skala Yapım ve DNZ Film ortak projesi olarak hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkeli yer almaktadır. Dizinin başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, bu ikiliye Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin gibi başarılı oyuncular eşlik etmektedir.