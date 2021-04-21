Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Star TV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 12. bölümü 21 Nisan Salı günü ekranlara geldi.

Seni Çok Bekledim 12. bölümde neler yaşandı?

Tüm aile dengeleri dalgalanmaya başlar ve sırlar birer birer ortaya çıkıyor. Kadir, kardeşi olarak gördüğü Erol karşısında hala şok yaşıyor. Ayliz, acılarının yanı sıra Erol'a "Kardeşim" diyemediği için acı çekiyor. Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı dağıtacak bir fitil ateşler. Cemal, sebep olduğu olaydan Kadir'i suçluyor. Kadir bir kez daha katil olduğunu söyleyince aralarındaki ipler gerilir. Sonuçta Selahattin, zor günlerinde Eren, ailesine destek oluyor ve farkında olmadığı bir gerçekle yüzleşmesi an meselesi.

Seni Çok Bekledim 11. bölümde neler yaşandı?

Kadir, gemileri yaktı ve Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkardı. Kardeşi Erol ile çalışarak şirketin hisse dengesini kendi lehine değiştirmeye karar verir. Ancak o zaman öğrendikleri çok kafa karıştırıcıdır. Ayliz yaşadığı şoku hissediyordur. Kadir, durumdan habersiz olsa bile her zaman yanında olan bir tesellidir. İsmet'in Cemal'in baskısı altında Kadir'le paylaşamayacağı şeyler vardır. Yine de öğrendiği bilgi ona sorun çıkaracaktır. O ve eşi Songül tüyler ürpertici bir olayla karşı karşıyadır. Cemal bir an önce taşınmak ve şirketi devralmak istiyor. Kadir'i ortadan kaldıracak bir plan peşinde koşarken, kendi oğlu Erol'a yapacağı zararı da düşünmez.

Seni Çok Bekledim Konusu

Depremde parçalanan bir ailenin, kaybolan, hayatını desteklemek için mücadele eden bir adamın ve aşka kapıyı kapatarak hayatını değiştiren yaralı bir kadının hikayesi ...

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir'e (Özcan Deniz) ve ve aşka inanmayan Ayliz'e (İrem Helvacıoğlu) "Seni Çok Bekledim" aşkı getirecek. Büyüleyici bir hikaye ve zengin oyuncu kadrosu sayesinde izleyiciler farklı bir maceraya atılıyor.

Oyuncu kadrosu

Dizinin oyunları arasında Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar gibi isimler yer alıyor.

Dizi künyesi

Yapım: Skala Yapım ve DNZ FİLM

Yönetmen: Şahin Altuğ

Oyuncular:

Kadir: Özcan Deniz

Ayliz: İrem Helvacıoğlu

Cemal: Mustafa Uğurlu

Hidayet: Yıldız Kültür

Selahattin: Caner Şahin

Erol: İlhan Şen

Mihre: Lila Gürmen

Rıza: Ali İpin

İsmet: Durul Bazan

Meryem: Türkü Turan

Zaza: Hakan Ummak

Şebnem: Sibel Şişman

Serkan: Gürkan Güzeyhuz

Osman Efe: Şehsuvar Aktaş

Davut: Mehmet Ulay

Songül: Selen Domaç

Sibel: Nihan Büyükağaç

Nezahat: Damla Makar

Umut: Ömer Gökay Şanlıer

Seni Çok Bekledim 12. bölüm izle

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