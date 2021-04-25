Senede Bir Gün filminin konusu nedir, nerede çekilmiştir? Senede Bir Gün oyuncu kadrosunda kimler var?

Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet’in başrollerinde oynadığı Senede Bir Gün filmi, Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden olan Senede Bir Gün filminin oyuncu kadrosunda da bir hayli önemli isimler yer alıyor. Show TV’de filmi gören ve seyreden izleyiciler intenet üzerinden film ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte Senede Bir Gün filmi ile ilgili detaylar...

Senede Bir Gün filmi nerede çekildi?

Film, başta Beşiktaş olmak üzere İstanbul’un farklı semtlerinde çekildi. 1971 senesinde vizyona giren film, Yeşilçam’ın en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Senede Bir Gün filminin konusu ne?

Öksüz ve yetim bir genç olan Emin, Hilmi Efendi’nin çiftliğinde çalışmaktadır. Hilmi Efendi’nin kızı Nazlı ile yaşıt olan ve birlikte büyüyen Emin ile Nazlı birbirlerine aşıktır. İşgal edilmiş topraklarda yaşayan çift, senede 1 kere birbirlerini görmektedir. Her sene aynı yerde buluşan Emin ile Nazlı evlenmeye karar verir. Ancak Nazlı’ya aşık olan Kirli Çorbacı onları ayırmak ister.

Filmin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer almaktadır?

Hülya Koçyiğit

Kartal Tibet

Metin Serezli

Bilal İnci

Kadir Savun

Münir Özkul

Önder Somer

Hulusi Kentmen

Adnan Şenses

Suna Selen