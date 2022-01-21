Sen Yaşamaya Bak filminin oyuncuları belli oldu mu? Sen Yaşamaya Bak nerde yayınlanacak?

Sinemaseverlere bir müjde daha geldi ve izleyicisine adeta nefes olacak yeni bir yapım geliyor. Yapımcılığını Taff Pictures isimli dev yapım şirketi tarafından üstlenilen Sen Yaşamaya Bak sinema filmi Netflix'te yayınlanacak. Netflix üyelerine yeni bir sinema filme sunmaya hazırlanıyor.

Filmin başrıollerinde ise herkesin yakından tanıdığı iki ünlü isim yer alıyor. Erkek başrolde Kaan Urgancıoğlu yer alırken kadın başrolünde ise Aslı Enver yer alacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Hasan Kırvavaç oturacak.

2021 senesinde Rekabet adlı dizide oynayacak olan Kaan Urgancıoğlu aynı zamanda bu sinema filminde de başrolde boy gösterecek. 1981 ylında dünyaya gözlerini açan Kaan Urgancıoğlu aslen İzmirli'dir.

Aslen yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli olan Aslı Enver Londra'da 1984 yılında dünyaya gözlerini açtı. 12 yaşından sonra ülkemize gelen başarılı oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Uzun soluklu dizilerin başında gelen Kavak Yelleri'nde gösterdiği performans ile kariyerinde adeta basamak atladı. İstanbullu Gelin dizisi ile Özcan Deniz'in partneri olan güzel oyuncu oyunculuğunun zirvesini yaşadı. Suskunlar gibi başarılı yapımlarda da rol alan Aslı Enver Murat Bozla da bir dönem aşk yaşadı.