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Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncusu Aslı Enver’in filmdeki partneri belli oldu

Çok yakında ekranlara yeni bir film gelecek. Sen Yaşamaya Bak adlı film çok yakında yayınlanacak. Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncusu Aslı Enver’in filmdeki partneri belli oldu.

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:29
Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncusu Aslı Enver’in filmdeki partneri belli oldu
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Ülkemizde hemen hemen her ay yeni filmler piyasaya sürülmektedir. Bu filmler sayesinde vatandaşlarımız filmler izleyerek güzel zamanlar geçirmektedir. Son olarak sen yaşamaya bak adlı film çok yakında ekranlara gelecek. Sen yaşamaya bak filmi oyuncusu aslı Enver’in filmindeki partneri belli oldu. Aslı Enver’in filmdeki partneri Kaan Urgancıoğlu olacak. Filmi yabancı bir yönetmen yönetecek. Senaryo ise Hakan Bonomo adlı kişi yazdı.

Film çok yakında ekranlara gelebilir. Bu konuda magazin dünyasında birçok iddia ortaya atılıyor. Filmin ortaya çıkacağı tarihi henüz belirlenmedi. Bu kapsamda vatandaşlarımız sen yaşamaya bak filmi ne zaman ekranlara gelecek sorusunun yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı. Filmin yayınlanacağı tarihi henüz belirlenmedi. Filmin çekimlerine henüz başlanmadı. Son olarak filmin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı.


Son Güncelleme: 13.05.2021 23:29
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Anahtar Kelimeler:
Sen Yaşamaya BakAslı Enver
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