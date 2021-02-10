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Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu

2012 yılında vizyona giren komedi filmi Sen Kimsin televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Tolga Çevik’in başrolünde yer aldığı Sen Kimsin filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:31
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
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Senaryosunu Tolga Çevik’in yazıp başrolünde yer aldığı Sen Kimsin filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 2012 yılında beyaz perdede yayınlanan komedi filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan yer aldı. Filmde Tekin ve emekli trafik polisinin kaybolan bir kızın peşine düşmesi sonucu başlarına gelen olaylar anlatılıyor.

Sen Kimsin konusu

Tekin emekli trafik polisi İsmail ile birlikte dedektiflik yapmaktadır. Bir gün ikilinin ofisine kayıp olan bir kızın bulunması için bir kişi gelir. Maddi olarak zor durumda olan ikili zorlu teklifi kabul eder ve kızı bulmak için işe koyulur. İkilinin bu zorlu görevde çözmesi gereken konular birbirine girer ve kim suçlu kim değil anlamak oldukça zorlaşır. İkili kendi yöntemleriyle işleri çözmek ister.

Sen Kimsin oyuncu kadrosu

Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

  • Tolga Çevik (Tekin Yüksek)
  • Köksal Engür (İsmail Abi)
  • Toprak Sergen (Uşak)
  • Pelin Körmükçü (Suzan)
  • Zeynep Özder (Pelin)
  • Çetin Altay
  • Orçun İynemli
  • Cevher Hikmet Güzey

Sen Kimsin çekim yerleri

2012 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul’un Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Eminönü ve Kartal başta olmak üzere birçok semtinde gerçekleştirilmiştir.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:31
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Anahtar Kelimeler:
Sen KimsinFilmTolga Çevik
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