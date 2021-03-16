Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi oyuncuları ve konusu

2012 yılında vizyona giren Sen Kimsin filminin konusu oyuncuları merak ediliyor. Senaryosunu ünlü komedyen Tolga Çevik’in kaleme aldığı yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği filmde Tekin isimli kişi ile emekli trafik polisinin kaybolan bir kızı bulmak için giriştiği macera anlatılmaktadır.

Sen Kimsin filminin çekimleri İstanbul’un birçok semtinde çekilmiştir. Genel olarak Kartal, Karaköy, İstinye ve Fatih semtlerinde geçen film 2012 yılında vizyona girmiş ve o dönem çok beğenilmişti.

Sen Kimsin konusu

Tekin ve emekli trafik polisi İsmail, kurdukları dedektiflik şirketine gelen bir kişi kızının kayıp olduğu ve onu bulmalarını ister. İki kafadar kayıp kızı bulmak için harekete geçer ancak olayın üzerine gidildiği bambaşka durumlar ortaya çıkar. Başları beladan bir türlü kurtulmayan ikilinin bu maceradan çıkmak için kendilerine has yöntemleri kullanacaktır.

Sen Kimsin oyuncuları

Filmin senaryosunu kaleme alan Tolga Çevik filmde başrol Tekin karakterini canlandırırken, İsmail abi karakterine ise Köksal Engür hayat vermektedir. Bu isimlerin yanı sıra filmde yer alan oyuncular şu şekildedir;

Toprak Sergen (Uşak)

Pelin Körmükçü (Suzan)

Zeynep Özder (Pelin)

Aziz Sarvan

Mahir İpek

Hakan Salınmış