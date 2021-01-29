İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları

2018 yılında vizyona giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

29 Ocak 2021 Cuma 16:44
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

2018 yılında vizyona giren ve o dönem çok beğenilen Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Burak Aksak’ın yer aldığı filmin başrollerinde Demet Özdemir, Binnur Kaya ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Filmde bu üçlüye Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç, Hakan Salınmış, Olivier Thouret, Lény Sellam eşlik ediyor.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne?

Ailesini kaybettikten sonra psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel’in hikayesi anlatılıyor. Dans etmeyi çok seven Aysel, hocası Şengül’den ders alıp yeni bir hayata başlamak istiyor. Ancak dans etmek Aysel’in düşündüğü gibi kolay bir şey değildir. Aysel en iyi dansçı olmak için büyük bir rekabete girişecektir.



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sen Kiminle Dans EdiyorsunFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Cannes Film Festivali'nin yeni tarihi
Cannes Film Festivali'nin yeni tarihi
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden ilk görseller!
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden ilk görseller!

Popüler Haberler

Hercai Gül Şadoğlu diziden neden ayrılıyor? Hercai Ebrar Demirbilek diziden ayrıldı mı?
Memurlar farklı işlerde çalışabilirler mi?
Zuhal Topal’la Sofrada 29 Ocak 2021 Cuma yarışmayı kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?
Bahis sitelerinden gelen spam SMS mesajlar nasıl engellenir?
Hollandez sosu nasıl yapılır? Hollandez sosu tarifi ve malzemeleri
Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır? 2021 çoban desteği kimler alabilir?
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2021
Netflix Lupin 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Lupin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin ne kadar yükseldi, neden yükseliyor?
AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Saadet Partisinden farkındalık! Asgari ücretliye hergün kara cuma!
Neden bayan değilde kadın denir? Bayan neden sevilmez?
Türkiye'de Xiaomi üretilecek
Sefirin Kızı Nare kimdir? Gerçek adı nedir? Neslihan Atagül rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Adalet Bakanlığı, CTE'ye 11 Bin 78 Memur Alımı Hangi Kadrolarda Olacak? İlan Ne Zaman Yayınlanacak?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
Nasıl senet yazılır? Doğru ve geçerli senet doldurma örneği 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.