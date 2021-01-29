Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne?

2018 yılında vizyona giren ve o dönem çok beğenileni televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Burak Aksak’ın yer aldığı filmin başrollerinde Demet Özdemir, Binnur Kaya ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Filmde bu üçlüye Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç, Hakan Salınmış, Olivier Thouret, Lény Sellam eşlik ediyor.

Ailesini kaybettikten sonra psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel’in hikayesi anlatılıyor. Dans etmeyi çok seven Aysel, hocası Şengül’den ders alıp yeni bir hayata başlamak istiyor. Ancak dans etmek Aysel’in düşündüğü gibi kolay bir şey değildir. Aysel en iyi dansçı olmak için büyük bir rekabete girişecektir.