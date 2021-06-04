Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?

2018 yılında vizyona giren ve o dönem çok beğenilen Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Burak Aksak’ın yer aldığı filmin başrollerinde Demet Özdemir, Binnur Kaya ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bu akşam saat 00:30’da Show TV’den yayınlanacak.

Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç, Hakan Salınmış, Olivier Thouret, Lény Sellam filmde yer alıyor.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne?

Ailesini kaybettikten sonra psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel’in hikayesi anlatılıyor. Dans etmeyi çok seven Aysel, hocası Şengül’den ders alıp yeni bir hayata başlamak istiyor. Ancak dans etmek Aysel’in düşündüğü gibi kolay bir şey değildir. Aysel en iyi dansçı olmak için büyük bir rekabete girişecektir.