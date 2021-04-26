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Sen Hiç Aya Gittin Mi? filminin konusu ve oyuncuları

Netflix'te İtalyan yapımı filmler gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bu filmlerden biri olan Sei Mai Stata Sulla Luna ? filmi dikkat çekmektedir. İnsanlar bu filmin konusunu merak etmektedir. Bu haberimizde Sen Hiç Aya Gittin Mi? filminin konusunu sizlere aktardık. İşte merak edilen filmin detayları...

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:10
Sen Hiç Aya Gittin Mi? filminin konusu ve oyuncuları
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Netflix’te bulunan İtalyan yapımı olan filmin konusu şu şekildedir;

Giulia’nın çok farklı bir gelecek hedefi yoktur. Moda dergisinde önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilirken, Milano, Roma ve Paris arasında bağlantı noktası olan güzel bir kadın olarak karşımıza çıkmaktadır.

Senelerdir istediği mesleği uğruna çabalamaktadır. Aşk konusunda henüz başarılı değildir. Gerçek aşk konusunda bir fikri yoktur. ayrıca borçlarla da uğraşmaktadır. Bundan dolayı yoğun iş temposunda çalışmaktadır. Bu arada, çiftlik eviyle ilgilenmek ya da satmak için yola çıkar. Burada Renzo isimli biriyle tanışacaktır. Duygular arası hızlı geçişlerle, izleyicileri kendine kaptırır. Renzo ve Giulia’nın tanışma hikayesi çok duygusaldır.

Giulia çiftlik işlerinde başarısızdır ve bazen komik sahneler ortaya çıkar. Gereksiz romantik sahneler de yer almıyor değil. Film vakit geçirmek için izlenebilir seviyededir. Film 2015 yılında vizyona girmiştir. Filmin yönetmenliğini Paolo Genovese yapmaktadır.

Filmin IMDb puanı ise 5,9

Sen Hiç Aya Gittin mi filminin oyuncuları

Raoul Bova – Renzo

Liz Solari – Giulia

Sergio Rubini – Delfo

Pietro Sermonti – Marco

Giulia Michelini – Carola

Nino Frassica – Oderzo

Neri Marorè – Pino

Sabrina Impacciatore – Mara

Emilio Solfrizzi – Felice

Mia Benedetta – Benedetta




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:10
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