Sen Hiç Aya Gittin mi film konusu ve oyuncuları

2021 romantik komedi türünde mükemmel bir film ile karşımıza çıkmaya aday olan Sen Hiç Aya Gittin Mi? filmi büyük ses getirdi. Pandeminin etkisiyle eve kapanan insanlar için şahane bir yapım olan film, 90 dakika sürüyor.

IMDB puanı ile 6.0 almayı başaran film, İtalyanca diliyle yayınlanarak 3 milyon dolar hasılatı var. Uluslararasında filmin adı Ever Been to the Moon iken orijinal ismi ise Sei mai stata sulla luna'dır.

Paula Genovese filmin yönetmenliğini üstlenirken, senaristleri de yönetmeni ve Pietro Calderoni ve Gualtiero Rosella idir.

Filmin konusu ise bir moda derginde çalışan kadının borçlarıyla başının derde girmesinden başlıyor. Tamamen işkolik olan kadın, daha önce hiçbir şekilde hayatında aşka yer vermemiş, aşk kapılarını aralamamıştır. Çiftlik evleriyle de bir yandan zaman geçirirken, hayatının aşkıyla tanışır.

