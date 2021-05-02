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Sen Hiç Aya Gittin mi film konusu ve oyuncuları

2021 yılında ilk kez Netflix'de yayına giren Sen Hiç Aya Gittin Mi? filmi büyük ses getirdi. Romantik komedi türünde olan film 90 dakika boyunca izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Filmin konusu ne? Oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? IMDB puanı ne? Sen Hiç Aya Gittin Mi? filmine dair merak edilen her şey haberimizde yer alıyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 23:43
Sen Hiç Aya Gittin mi film konusu ve oyuncuları
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2021 romantik komedi türünde mükemmel bir film ile karşımıza çıkmaya aday olan Sen Hiç Aya Gittin Mi? filmi büyük ses getirdi. Pandeminin etkisiyle eve kapanan insanlar için şahane bir yapım olan film, 90 dakika sürüyor. 

IMDB puanı ile 6.0 almayı başaran film, İtalyanca diliyle yayınlanarak 3 milyon dolar hasılatı var. Uluslararasında filmin adı Ever Been to the Moon iken orijinal ismi ise Sei mai stata sulla luna'dır. 

Paula Genovese filmin yönetmenliğini üstlenirken, senaristleri de yönetmeni ve Pietro Calderoni ve Gualtiero Rosella idir.

Filmin konusu ise bir moda derginde çalışan kadının borçlarıyla başının derde girmesinden başlıyor. Tamamen işkolik olan kadın, daha önce hiçbir şekilde hayatında aşka yer vermemiş, aşk kapılarını aralamamıştır. Çiftlik evleriyle de bir yandan zaman geçirirken, hayatının aşkıyla tanışır. 

Sen Hiç Aya Gittin Mi? filminin fragmanını izle!




Son Güncelleme: 02.05.2021 23:43
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Anahtar Kelimeler:
Sen Hiç Aya Gittin MiFilmNetflix
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