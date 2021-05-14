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Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sen Çal Kapımı 2. sezondan fragmanı yayınlandı

Romantik Komedi dalında son yıllarda yapılan en başarılı dizi olan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizi hayranları fragmanının yayınlanmasının ardından yeni bölümlerin ne zaman ekranda olacağını araştırmaya başladı. Sen Çal Kapımı yeni sezon hangi tarihte başlayacak? İşte o çok merak edilen yeni sezon fragmanı. Sen Çal Kapımı dizisi yeni bölümler ne zaman?

14 Mayıs 2021 Cuma 01:16
Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sen Çal Kapımı 2. sezondan fragmanı yayınlandı
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FOX TV'de yayınlanan ve oldukça izlenme rakamına sahip olan romentik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'da yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Yeni sezon yaz aylarında devam edecek ve izleyicisinin karşısına çıkacak. 

Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı yapım dizi sektöründe adeta fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizinin hikayesinde yaşanacak beş senelik zaman dilimi atlaması ile yeni sezona başlayacak dizide yeni olayların gelişmesi bekleniyor.

İkinci sezonuna bomba gibi başlamak isteyen dizi 9 Haziran Çarşamba günü evlerimize konuk olacak. Mayıs ayının sona ermesi ile beraber dizinin yeni bölümlerine geri sayım başlayacak ve dizi Haziran ayının ilk haftasında yeni bölümleri ile ekranlarda olacak.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili olduklarını da saklamadılar.  Maldivler dönüşü kameralara el ele yakalanmışlardı. Kerem Bursin Maldivlerden paylaştığı fotoğraflara adeta aşkını ilan etmişti. 

Kerem Bürsin geçen günlerde yaptığı açıklamada Uzun süredir birlikte olduklarını ve herşeyin çok mükemmel gittiğini ifade etmişti. 

 



Son Güncelleme: 14.05.2021 01:16
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Sen çal KapımıYeni Sezon
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