Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sen Çal Kapımı yeni sezonun tarihi belli oldu. FOX TV’nin iddialı dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı kısa süre önce sezon finali yaparken dizi tekrar televizyon ekranlarına dönüş sağlıyor. Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel’in yer aldığı dizi bomba gibi geri dönüş sağlarken izleyiciler yeni sezon tarihini merak ediyor.

MF yapımcılığını üstlenen dizi Altan Dönmez tarafından yönetilirken senaryosu Ayşe Üner Kutlu kaleme almaktadır. Farklı ülkelerde de izlenilerek reyting rekorları kıran dizi Twitterda yayınlandığı gün genellikle trendtopic olmaktadır. Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi birçok başarılı isim dizide yer alırken dizi tanıtım fragmanını yayınladı.

Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanını izlemek için buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

9 Haziran Çarşamba itibarıyla her Çarşamba saat 20.00'de yeni bölümleriyle FOX'ta yayınlanacak olan Sen Çal Kapımı izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sen Çal Kapımı sezon finalinde neler oldu?

Eda ve Serkan, yaşadıkları sıkıntılara rağmen mücadele ederek hayatlarına devam ederler. Fakat Serkan’ın hastalanması üzerine herkesten uzaklaşır. Serkan’daki bu değişikliği kimse fark edemez. Serkan ve Eda birbirlerinden kopamaz ve sarı karavan ile yaşamlarına devam eder. Sevdiği adam ile güzel günler geçiren Eda ise başına gelecekleri bilemez. Başlarına kötü bir olay gelecek ve Serkan’ın sırrı ortaya çıkacak.