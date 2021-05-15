Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanı izle

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler oluyor?

Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşan romantik-komedi türündeki dizi 39. Bölümünde sezon finaline gitti. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanı

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in bulunduğu dizi, 39. bölümünde birinci sezon finalini yaptı. Dizinin ilk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanmıştı. Dizinin hikâyesini Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor. Reyting seviyelerinde, yaz dizilerini gölgede bırakan dizi severek izleniyor. Bürsin ve Erçel çiftinin uyumu gözlerden kaçmıyor.

Heyecan dolu 39. Bölümün sonrasında dizi severler tarafından yeni sezon fragmanı merak edilmektedir.

39. bölümde neler yaşandı?

Serkan ve Eda’nın kavuşmasına ‘’gerçek evlilik’’ şüphesi düştü. Eda, evlilik gerçek de olsa Serkan onu unutmadığı için çok mutlu oluyor. Ne yaşanırsa yaşansın Deniz ile evliliği iptal ettirip aşkına sahip çıkacaktır. Deniz’in Eda’ya olan sevgisi ağır gelir ve ortalıkta görünmez. Eda ile Serkan, Deniz’i bulacak mı? Serkan ve Eda mutlu oluyor mu?

Sen Çal Kapımı 39. Bölüm izle

Sevilen dizinin sezon finalini izlemek için buraya tıklayın.

Dizinin konusu

Eda, hayattaki tüm umutlarını eğitimine bağlamıştır. Yurt dışı eğitim bursunu sonlandırarak lise mezunu olarak kalmasına sebep olan Serkan Bolat ile ters düşer. Serkan, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yapması şartıyla Eda’ya bursunu geri vermeyi sunar.

Eda, nefret duyduğu bu adamın teklifini ilk aşamada reddeder ancak şartlar değişince mecburen kabul eder. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, tüm bildiklerini unutturan tutkulu ve zorlu bir aşk yaşamaya başlar.