Sen Çal Kapımı yeni bölümü bu hafta yok mu? 5 Ağustos Çarşamba Sen Çal Kapımı 5.bölüm neden yayınlanmadı

Sen çal kapımı yeni bölümü bu hafta yok mu?Neden yayınlanmadı?

Fox TV ekranlarında ilgiyle izlenen ve her Çarşamba yeni bölümü ile yayında olan Sen Çal Kapımı dizisinin 5.bölümünün neden yayınlanmadığı belli oldu. Bildiğimiz üzere yeni başlayan diziler arasında popüler bir duruma gelen dizinin 5.bölüm fragmanı yayınlanmadığı için bu durum izleyicilerin aklında dizi bu hafta var mı yok mu sorusunu akıllara getirdi.

Sen Çal Kapımı 5.bölüm neden yayınlanmadı?

MF yapım tarafından hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Hande Erçel, Neslihan Yeldan, Anıl İlter ,Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Bige Önal ve Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı dizi reytinglerde de zirve yaparak dizi hakkında merak uyandırmıştı.

Dizinin Kurban Bayramı dolayısı ile çekimleri yetişmemesi nedeniyle dizi bu hafta yayında olmayacak. Çarşamba günü dizinin özel bölümü yayında olacake izleyici ile buluşacak.

Yeni bölüm ne zaman?

Sen Çal Kapımı yeni bölümü ile 12 Ağustos Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında olacak.