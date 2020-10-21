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Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:17
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Yaz döneminin en başarılı dizilerinden biri Sen Çal Kapımı dizisi oldu. İzleyiciler yeni diziyi beğenerek takip ederken, oyuncuları da bir o kadar ilgi çekti. Fox TV ekranların yayınlanan dizinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer alıyor. Diziye son olarak Sevda karakteri katıldı. İzleyiciler yeni karakter Sevda’nın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Sen Çal Kapımı Sevda kimdir?

Diziye yeni katılan Sevda karakteri KSR mimarlığa yeni evinin dekorasyonu için başvuruyor. Serkan Bolat,ı yakında takip eden Sevda, içten içe Serkan’a hayrandır. Güzel ve alımlı bir kadın olan Sevda, Serkan’ın işini çok beğenir.

Sevcan Yaşar kimdir?


Sen Çal Kapımı dizisinin Sevda ismiyle katılan isim Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 30 yaşındaki güzel oyuncu Ege Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunudur. Sevcan Yaşar 2011 Miss Turkey birincisidir.

Güzel oyuncu Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almış ve daha önce Kayıp Şehir adlı diziyle ekranlardaki yerini almıştır. Güzel oyuncu daha sonra Böyle Bitmesin, Aramızda Kalsın adlı dizilerde de yer almıştır.

Güzel oyuncu şimdide Sen Çal Kapımı dizisinde Sevda karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. 30 yaşındaki oyuncunun boyu 1,78 kilosu ise 54 kg’dır. Sevcan Yaşar bir süredir Sermiyan Midyat ile aşk yaşamaktadır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:17
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Anahtar Kelimeler:
SevdaSen çal KapımıSevcan Yaşar
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