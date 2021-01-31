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Sen Çal Kapımı Serkan öldü mü, hafızasını mı kaybetti? Uçak kazasında ne oldu?

Sen Çal Kapımı dizisinde olaylar durulmuyor. Serkan’a neler oldu? Serkan Eda'yı neden hatırlamıyor?

31 Ocak 2021 Pazar 16:43
Sen Çal Kapımı Serkan öldü mü, hafızasını mı kaybetti? Uçak kazasında ne oldu?
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Fox TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı her Cumartesi akşamı seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizide dün akşamki bölümde son derece inanılmaz olaylar yaşandı. Uçak kazası geçiren Serkan’a ne oldu? Yaşanan hafıza kaybı ne anlama geliyor?

Serkan Eda’yı neden hatırlamıyor?

Uçak kazası sonuncunda Serkan’ın ortalıktan kaybolması herkesi bir şaşkına düşürdü. Çünkü düşün uçakta Serkan’a ait hiç bir bulgu yoktu. Uçağın düştüğü kesin olsa da kimse Serkan’dan emin değil.

 Serkan uçak kazası geçirdi. Bunun üzerine düşündüğümüz kadarıyla bir hafıza kaybı yaşamakta olacak ki yeni yayınlanan fragmanda Eda’yı hatırlamıyor. Aksini düşünen izleyicilerimize yanıt verelim Serkan Sen Çal Kapımı dizisinin baş ana karakterinden. Kerem Bursin’in diziden ayrılma gibi bir olayı yaratacağını düşünmüyoruz.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
SençalkapımıEdaHandeerçelKerembursinSerkanUçakkazası
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