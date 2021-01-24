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Sen Çal Kapımı Serkan neden yok, nerede, dönecek mi?

Sevilen oyuncu Kerem Bürsin'in hayat verdiği Serkan karakterinin yer aldığı, ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde yaşanan gelişmeler seyircileri oldukça meraklandırdı. Serkan'ın düğün günü ortadan kaybolması ile ilgili birkaç tahmin bulunmaktadır. Seyirciler gelecek bölüm hakkında senaryolar üretirken bakalım senaristlerin kafasında neler dönüyor ve düşüşte olan reytingler toparlanabilecek mi merak ediliyor.

24 Ocak 2021 Pazar 22:33
Sen Çal Kapımı Serkan neden yok, nerede, dönecek mi?
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Sen Çal Kapımı Serkan Nerede? Neden Yok?

Sevilen dizi Sen Çal Kapımı, bir sonraki haftayı dört gözle bekletecek bir hafta finali ile kafalarda soru işaretleri uyandırdı. Yayınlanan ilk bölümünden beri Serkan ve Eda’nın mutluluklarını isteyen izleyiciler, geçen hafta finali ile büyük bir şaşkınlık ile beraber hayal kırıklığına uğradı. En mutlu günleri olan düğün gününde yaşanan olaylar yok artık dedirtti. Serkan’ın o günde uçak kazası yapması ve uçağının düşmesi sonucu Eda, gelinliğini giymiş halde kalakaldı. Bölüm sonundan beri herkes Serkan’a neler olduğunu, uçaktan nasıl sağ çıkacağını kısacası, bundan sonra neler olacağını merak ediyor. Peki Serkan Bolat’a neler oldu? Başına neler geldi? İşte merak edilen bu soruların yanıtları..

Serkan ne zaman gelecek? Serkan’a ne oldu?

Dizinin yayınlanan son bölümünde Eda ve Serkan’ın düğün koşuşturmasının heyecanı yaşanıyordu. Eda’nın istemesi ve kına gecesinin eğlenceli ve güzel görüntüleri ekranlara yansıdı. Sonunda ikilinin kavuşacağı, evliliklerini göreceğiz diye umut eden izleyicileri küçük bir sürpriz bekliyordu. Serkan Bolat’ın uçağının düşmesi ile birlikte Serkan ortadan kayboldu. Başrol oyuncunun şu an için ölmeyeceğini tahmin etmek pek de zor değil. Ancak Serkan Bolat’a neler olacağı hakkında tahminler yürütülüyor. Bu konuda iki durum söz konusu. Bolat’ın uçağı düşmüş olsa bile Serkan yalnızca hafızasını kaybederek yaşamına devam edecek. Tabi bu durumdan en çok etkilenen insan Eda olacak. Hafızasını kaybederse Eda’yı hatırlaması da bir hayli zor olacak. Bu durumdan faydalanacak olan isim ise Balca olacaktır. Düşünülen diğer bir senaryo ise Serkan’ın Eda’nın babaannesi Seniha tarafından kaçırılmış olabileceğidir.

Peki bütün bunlar olurken Serkan’ı görecek miyiz? Diziye yeniden dahil olacağı tahmin edilen durum şöyledir ki, bu haftaki bölümde final sahnesinde Serkan ortaya çıkabilir aynı zamanda burada ortaya çıkarsa dizinin burada bitebilir.

Dizinin başında birbirlerine aşık olan ikili, bakalım Serkan hafızasını kaybettiği zaman da yine birbirlerine aşık olacaklar mı diye düşündürülüp, diziye heyecan katmaya çalışan senaristlerin başarılı olup olmayacağını göreceğiz. Son dönemlerde yaşanan reyting düşüşleri sebebiyle, reyting yükselmesi için yapılan birkaç değişiklikler mevcut. Son bölümde ikilinin yaşadığı küvet sahnesi, izleyiciler tarafından oldukça beğenilmiş, gündeme oturmuştu. Yeni bölümde dizinin başrolü sevilen karakteri Serkan’ın kaybolması ile reyting yükselmesi planlanıyor. Bu şekilde izleyicilerini tekrar yakalamayı planlayan ekip, başarılı olacak mı gelecek bölümde hep birlikte göreceğiz.

Sevilen karakterler olan Serkan ve Eda’nın heyecan dolu hayatının mutlu sonlarına yaklaşırken yaşanan bu gelişme ile birlikte karakterleri nasıl bir süreç bekliyor, özellikle Eda bu durum ile nasıl baş edecek gibi sorularla gelecek bölüm merakla bekleniyor.

 

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıFox TvSerkan BolatKerem Bürsin
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