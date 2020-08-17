Sen Çal Kapımı Serkan Bolat’ın Yok Günü ne anlama geliyor? Serkan Bolat 19 Ağustos neden yok?

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü Serkan’ın her yıl 19 Ağustos’ta işe gelmediği ve o gün kimsenin Serkan’a ulaşamadığı belirtiliyor.

Serkan Bolat 19 Ağustos neden yok?

Serkan Bolat’ın dizide 19 Ağustos tarihinde dışarı çıkmak istemediği ve herkesten uzak kalmak istediği belirtiliyor. Dizide ipucu verilmezken Serkan’ın annesinin dışarı çıkmama rahatsızlığı olduğu ve bunun yok günü ile alakalı olduğu tahmin ediliyor.

Serkan’ın yok gününün Bolat’ın bir kaza sonucunda kaybettiği kardeşi olabileceği belirtiliyor. Serkan’ın üzerini örttüğü bisiklet ile gitarda anısının olduğu tahmin ediliyor. Kardeşinin yasını her 19 Ağustos tarihinde tutup saklandığı tahmin ediliyor. Öte yandan kardeşinin vefatı nedeniyle annesinin de dışarı çıkmak istemediği üzerinde duruluyor.

Eda Serkan’ın büyük sırrını öğrenir

Serkan Bolat büyük bir iş tutkusuyla bilinmekteyken, 19 Ağustos tarihinde işe gelmediği ve kimsenin irtibata geçemediği öğreniliyor. Eda ise bunun nedenini merak edip araştırma yapmaya başlar. Bu süreçte en yakın arkadaşlarının dahi bilmediği görüldüğünde Selin’e sorur. Selin ise bunu bildiğini ancak Serkan’ın bunu yalnızca en yakın olanlara söylediğini belirtiyor.