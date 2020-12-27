Sen Çal Kapımı Şef Alexander Zucco kimdir? Hakan Karahan hakkında bilgiler

Hakan Karahan kimdir?
1960 yılında dünyaya gelen Hakan Karahan oyunculuğun yanı sıra senarist ve şarkı sözü yazarıdır. Kafamdaki Sis ve Sağır Oda dizisinin senaristliğini yapan Karahan son olarak Yasak Elma dizisinde ekranlarda yer almış ve adını duyurmuştur. Yasak Elma dizisinin yanı sıra Kadın, Kervan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Gece, Senden Bakan Kalan, Zeytin Tepesi, Kaçak gibi yapımlarda yer alan oyuncu şimdi de Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlarda yer alacak.
Son Güncelleme: 27.12.2020 18:21