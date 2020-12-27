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Sen Çal Kapımı Şef Alexander Zucco kimdir? Hakan Karahan hakkında bilgiler

Sen Çal Kapımı dizisinde Şef Alexander Zucco karakteri dikkat çekti. Dizinin sevenleri Sen Çal Kapımı Şef Alexander Zucco kimdir, gerçek adı ne sorularını gündeme getirdi.

27 Aralık 2020 Pazar 18:21
Sen Çal Kapımı Şef Alexander Zucco kimdir? Hakan Karahan hakkında bilgiler
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinde Alexander Zucco karakteri dikkatleri çekti. 24.bölümde diziye katılan Zucco karakteri 40’lı yaşlarda bir iş adamıdır. Türklerle iş yapan kültürlü ve karizmatik bir adam olan Zucco, Ayfer ve Aydan’ın dikkatini çeker ve ikili Zucco için karşı karşıya gelecek. Dizide Alexander Zucco karakterine Hakan Karahan hayat veriyor.

Hakan Karahan kimdir?

1960 yılında dünyaya gelen Hakan Karahan oyunculuğun yanı sıra senarist ve şarkı sözü yazarıdır. Kafamdaki Sis ve Sağır Oda dizisinin senaristliğini yapan Karahan son olarak Yasak Elma dizisinde ekranlarda yer almış ve adını duyurmuştur. Yasak Elma dizisinin yanı sıra Kadın, Kervan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Gece, Senden Bakan Kalan, Zeytin Tepesi, Kaçak gibi yapımlarda yer alan oyuncu şimdi de Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlarda yer alacak.



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:21
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Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıAlexander Zucco
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