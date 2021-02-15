Sen Çal Kapımı Mira kimdir? Sümeyra Koç hakkında bilgiler

FOX TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, kadrosuna yeni isimleri dahil ederek sezona devam ediyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin’in yer aldığı dizinin 28.bölümündei Mira karakteri ile Sümeyra Koç katılacak.

Sümeyra Koç kimdir?

Sen Çal Kapımı dizisinde Mira karakterini canlandıran güzel oyuncu Sümeyra Koç 27 Şubat 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü mezunu olan Koç, Avrupa’da bir üniversitede de eğitim almıştır. Oyunculuk kariyerine Lale Devri dizisi ile başlamış, asıl çıkışını Galip Derviş dizisiyle yapmıştır. Bu yapımlardan sonra birçok dizi ve filmde rol almaya devam etmiştir. Güzel oyuncu 2017 yılında Can Col ile evlenmiştir.

Sümeyra Koç’un rol aldığı yapımlar

Lale Devri (2010)

Galip Derviş (2013)

Sana Bir Sır Vereceği (2013)

Kurt Seyit ve Şura (2014)

Otel Divane (2014)

Günebakan (2015)

Kara Kuru (2015)

Kiralık Aşk (2015)

Fazilet Hanım ve Kızları (2017)

Sen Çal Kapımı (2021)