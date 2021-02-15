İstanbul
hafif kar yağışlı
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Sen Çal Kapımı Mira kimdir? Sümeyra Koç hakkında bilgiler

Sen Çal Kapımı dizisine dahil olan Mira kimdir ortaya çıktı. Dizide Mira karakterini canlandıran Sümeyra Koç hakkındaki bilgileri içeriğimizde derledik.

15 Şubat 2021 Pazartesi 03:00
Sen Çal Kapımı Mira kimdir? Sümeyra Koç hakkında bilgiler
Takip Et:

FOX TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, kadrosuna yeni isimleri dahil ederek sezona devam ediyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin’in yer aldığı dizinin 28.bölümündei Mira karakteri ile Sümeyra Koç katılacak.

Sümeyra Koç kimdir?

Sen Çal Kapımı dizisinde Mira karakterini canlandıran güzel oyuncu Sümeyra Koç 27 Şubat 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü mezunu olan Koç, Avrupa’da bir üniversitede de eğitim almıştır. Oyunculuk kariyerine Lale Devri dizisi ile başlamış, asıl çıkışını Galip Derviş dizisiyle yapmıştır. Bu yapımlardan sonra birçok dizi ve filmde rol almaya devam etmiştir. Güzel oyuncu 2017 yılında Can Col ile evlenmiştir.

Sümeyra Koç’un rol aldığı yapımlar

Lale Devri (2010)

Galip Derviş (2013)

Sana Bir Sır Vereceği (2013)

Kurt Seyit ve Şura (2014)

Otel Divane (2014)

Günebakan (2015)

Kara Kuru (2015)

Kiralık Aşk (2015)

Fazilet Hanım ve Kızları (2017)

Sen Çal Kapımı (2021)



Son Güncelleme: 15.02.2021 03:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MiraSen çal KapımıSümeyra Koç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda

Popüler Haberler

Esnaf kefalet kredi faiz oranları nedir? Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
E-Devlet aracılığı ile yapılan 5 destek başvurusu ve şartları
Doğduğun Ev Kaderindir final yapacak mı?
2021 Ales başvuru ve sınav tarihleri!
Denizbank’tan emeklilere kredi müjdes
Halkbank'tan emekliye 5 bin TL kredi!
Sen Çal Kapımı Mira kimdir? Sümeyra Koç hakkında bilgiler
2021 Yazında hangi diziler yayınlanacak?
Tutku (Beyhadh) dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? Aşı çalışmaları ile ilgili liste yaynlandı!
Türk Telekom'un bedava internet kazandıran kampanya ve uygulamaları
Renault Arkana tanıtımı yapıldı! Renault Arkana özellikleri, satış tarihi ve fiyatı belli oldu!
Türkiye Geneli Hastaneler için hasta hizmetleri, temizlik görevlisi, destek personeli alımı yapılacak!
Star Tv İbo Show yeni bölümü Cumartesi konukları
Rüyada ıhlamur görmek ne demektir? Rüyada ıhlamur görmenin anlamı, tabiri nedir?
Yasak Elma 2020-2021 yeni sezon oyuncuları kimler?
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinde hangi rolü canlandıracak?
Maraşlı dizisindeki Behiye karakteri kimdir? Türkü Su Demirel kimdir?
Halkbank konut teminatlı ihtiyaç kredisi kampanyası
Hızır Çakırbeyli’ nin Sevgilisi Bahar kimdir?
6199 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 6199 nitelik kodu özel şartı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.