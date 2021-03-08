Sen Çal Kapımı Kemal kimdir? Gerçek adı nedir? Sinan Albayrak hakkında bilgiler

Fox TV kanalında ekranlara gelen herkes tarafından beğenilen Sen Çal Kapımı dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni dahil olan oyuncu Sinan Albayrak herkes tarafından merak edilen oyuncular arasında yer aldı. Herkes Sen Çal Kapımı dizisindeki Kemal Özcan karakterinin kim olduğuyla beraber karakteri canlandıran Sinan Albayrak’ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. Gelincik, Yılan Hikayesi, Süper Baba gibi kültleşmiş dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Sinan Albayrak, uzun aranın ardından tekrar izleyici karşısına çıkmasıyla beraber merak konusu olmaya başladı.

Sen Çal Kapımı dizisindeki Kemal Özcan kimdir?

Dizinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel gibi olduka başarılı oyuncuların yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Sinan Albayrak, dizide Kemal adlı karakteri canlandıracak. Ancak diziye Kemal karakterinin ne şekilde giriş yapacağı bilinmese de dizideki dengelerin değişmesinde büyük role sahip olacağı tahmin ediliyor.

Sinan Albayrak kimdir?

27 Şubat 1973 yılında Hanau, Almanya’da dünyaya gelen Albayrak, Ziya ve Gülbeyaz çiftinin evladıdır. Tam ismi Sinan Taymin Albayrak olan oyuncu Çerkes aileye sahiptir. 1960’lı yıllarda ailesi işçi olarak Almanya’ya giden oyuncu, Yeni Şafak Gazetesi yazarı olan Hakan Albayrak’ın da kardeşidir.