İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz yaşı ve oynadığı diziler

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz yaşı ve oynadığı diziler haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 21.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:17
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Televizyon dünyasında birçok dizide boy gösteren İsmail Ege Şaşmaz, son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan yakışıklı oyuncu yeni dizi ile ekranlara tekrar döndü.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?


1993 yılında Manisa’da doğan İsmail Ege Şaşmaz, Manisa’da Belediye Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatro oyunculuğu ile oyunculuk hayatına başlayan Şaşmaz, televizyona ilk olarak 2013 yılında Güneş Beklerken dizisi ile çıkmıştır. Güneşi Beklerken dizisi ile adını duyuran Şaşmaz, sonrasında birçok projede boy göstererek izleyicilerin beğenisini topladı. Son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosuna dahil olan Şaşmaz, dizide Kaan karakterine hayat vermektedir.

Manisa'da çocuk yaşlarda tiyatro ile tanışan başarılı oyuncu, oyunculuğu çocuk yaşlarda severek yapmaya başlamıştır. Geçen yılların ardından televizyon dünyasına da adım atan oyuncu rol aldığı yapımlar ile izleyicinin gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

İsmail Ege Şaşmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

  • 2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)
  • 2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)
  • 2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)
  • 2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)
  • 2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)
  • 2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)


Son Güncelleme: 21.10.2020 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İsmail Ege ŞaşmazSen çal Kapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
FOX TV Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisinde Efe Akman karakterini Ali Ersan Duru canlandırıyor
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru’nun yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisinin Aya Nikola'sı Erkan Avcı'nın hayat hikayesi!
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Tarık Emir Tekin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere hakkında bilgiler
TSK subay maaşları ne kadardır? Çalışma sürelerine ve rütbelerine göre 2019 TSK subay maaşları
Hakan Muhafız 3. Sezon Netflix ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
15 Temmuz Şehitleri için kısa film Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlandı
iPhone 11 renkleri! Siyah, Beyaz, Sarı, Yeşil, Mor veya kırmızı iphonelerden hangisini seçmeliyim?
Çalışmayanlara uygun faizli kredi ve kredi kartı veren bankalar
Black Cuma indirim günleri ne zaman başlıyor? 2020 Kara Cuma indirimleri başlangıç tarihi
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?
PMYO başvuruları başladı mı? 5 yılda PMYO taban puanları ve şartları
Çalışan annelere aylık 100 Euro nakit desteği! 100 Euro başvuru şartları neler, ödemeden kimler yararlanabilir?
MEB 2020 İOKBS Bursluluk parası ne zaman ödenecek? İOKBS burs ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak?
Benim Adım Melek dizisi Aslı kimdir? Sinem Karel yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.