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Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı ne? İsmail Ege Şaşmaz oynadığı diziler

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı ne? İsmail Ege Şaşmaz oynadığı diziler haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı ne? İsmail Ege Şaşmaz oynadığı diziler konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:15
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı ne? İsmail Ege Şaşmaz oynadığı diziler
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Televizyon dünyasında birçok dizide boy gösteren İsmail Ege Şaşmaz, son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan yakışıklı oyuncu yeni dizi ile ekranlara tekrar döndü.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?


1993 yılında Manisa’da doğan İsmail Ege Şaşmaz, Manisa’da Belediye Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatro oyunculuğu ile oyunculuk hayatına başlayan Şaşmaz, televizyona ilk olarak 2013 yılında Güneş Beklerken dizisi ile çıkmıştır. Güneşi Beklerken dizisi ile adını duyuran Şaşmaz, sonrasında birçok projede boy göstererek izleyicilerin beğenisini topladı. Son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosuna dahil olan Şaşmaz, dizide Kaan karakterine hayat vermektedir.

Manisa'da çocuk yaşlarda tiyatro ile tanışan başarılı oyuncu, oyunculuğu çocuk yaşlarda severek yapmaya başlamıştır. Geçen yılların ardından televizyon dünyasına da adım atan oyuncu rol aldığı yapımlar ile izleyicinin gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

İsmail Ege Şaşmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

  • 2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)
  • 2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)
  • 2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)
  • 2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)
  • 2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)
  • 2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)


Son Güncelleme: 16.09.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
İsmail Ege ŞaşmazSen çal Kapımı
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