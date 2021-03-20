Sen Çal Kapımı Fox TV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Sen Çal Kapımı 36. bölüm canlı izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 36.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı dizi 20 Mart Cumartesi günü saat 20:00’de 36.bölümüyle ekranlara gelecek.

Sen Çal Kapımı 36.bölüm fragmanı

Dizinin bu bölümünde Serkan ve Eda’nın birlikteliğine gerçek evlilik gölgesi düşer. Eda evliliğin gerçek olmasının yanı sıra Serkan’ın kendisini hatırlamasıyla mutlu olur.

Sen Çal Kapımı konusu

Serkan Eda’ya olan sevgisini hatırlar ve Deniz ile olan evliliğine son verecektir. Eda ve Serkan ikilisinin bu bölümdeki bir başka hedefi de Deniz’i bulmaktır.

Bütün hayatını eğitimine göre düzenleyen Eda, yurt dışında gitmek üzereyken bursunu kesen Serkan Bolat’ın karşısına dikilir. Ancak bu karşılaşma ikilinin hayatını tamamen değiştirecektir. Serkan Bolat işkolik bir mimardır. Kendi şirketinin başında işinden başka bir şey düşünmeyen Serkan Eda’nın hayat enerjisinden etkilenir ve ikili arasında tutkulu bir aşk ortaya çıkar.

Sen Çal Kapımı 36.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.