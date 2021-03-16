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Sen Çal Kapımı final yapacak mı? Dizisi yapımcısından final açıklaması

FOX TV’nin sevilen dizisi ‘Sen Çal Kapımı’ hakkında final iddiaları sosyal medya gündeminde dolaşırken dizinin yapımcısından konu ile alakalı açıklama geldi. Sen Çal Kapımı final yapacak mı? Dizi yapımcısından son dakika final açıklaması

16 Mart 2021 Salı 19:38
Sen Çal Kapımı final yapacak mı? Dizisi yapımcısından final açıklaması
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Fox TV’nin iddialı dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı kısa süredir reytinglerin düşmesi ile final yapacağı konuşuluyordu. Başrollerinde başarılı oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bursin’in yer aldığı dizide son durum ne oldu? Sen Çal Kapımı dizisinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu dizi hakkında açıklamada bulundu.

Hande Erçel ve Kerem Bursin’in yer aldığı dizi yaz dizisi olarak başlasa da birçok kişi tarafından sevilerek izlenmeye devam ettiği için uzun süre televizyon ekranlarında yer edindi. Kısa süredir reytinglerde düşüş yaşandığı görülen dizide son dakika açıklaması geldi. Ahsen Bülbüloğlu: “Sen Çal Kapımı çekimlerine devam ediyor. Gönülden çalışan oyuncu ve ekibimizin motivasyonunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Bir dizinin elbette bir son bulma süreci vardır. Buna yapım firması ve kanal birlikte karar verir ve zamanı geldiğinde haberi duyurur” ifadelerini kullandı. Açıklama sayesinde dizi severler rahat bir nefes alırken Sen Çal Kapımı dizisi Cumartesi günleri Fox TV’de saat 20.00’da yeni bölümleri ile sevenleri ile buluşmaya devam edecek.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıDiziFinal
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