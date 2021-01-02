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Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kimdir?

Survivor sonrasında büyük bir hayran kitlesi kazanan Mert Öcal Sen Çal Kapımı dizisi oyuncuları arasına dahil olduktan sonra merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kimdir? sorularını araştırıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 20:20
Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kimdir?
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Geçtiğimiz sezon TV8’de yayınlanan Survivor programında yer alan ve gerek fiziği gerekse yakışıklılığı ile dikkat çeken Mert Öcal Sen Çal Kapımı dizisi oyuncu kadrosuna katıldıktan sonra merak edilmeye başladı. Pek çok kişi Mert Öcal kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

Dizide Eymen karakterini canlandıracak olan Mert Öcal cumartesi akşamları saat 20.00’da yayınlanan ve ciddi bir hayran kitlesi bulunan Sen Çal Kapımı dizisi oyuncuları arasına katıldıktan sonra merak edilmeye başlandı.

Mert Öcal kimdir?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Mert Öcal modellik ve oyunculuk yapmaktadır. Best Model Of Turkey yarışmasında gösterdiği başarı sonrasında Best Model of The World’e davet edilen Mert Öcal yarışmayı kazandıktan sonra yurtiçi ve yurt dışında büyük dergilerin reklam yüzü ve kapağında görevler alarak adından söz ettirdi. Survivor’a katıldıktan sonra hayran kitlesini iyice genişleten Öcal Sen Çal Kapımı dizisi oyuncuları arasına dahil oldu.

Mert Öcal görev aldığı diziler

  • Görgüsüzler,
  • Oyun Bitti,
  • Asla Unutma,
  • Nehir,
  • Yabancı Damat,
  • Bizim Okul,
  • Doktorlar,
  • Rüyalarda Buluşuruz,
  • İsimsizler,
  • Aşk Yeniden

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 20:20
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