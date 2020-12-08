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Sen Çal Kapımı erken final kararı alabilir

Fox TV ekranlarında yaz aylarında yayın hayatına başlayan Sen Çal Kapımı, sezon dizilerinin başlaması üzerine reytinglerde düşüş yaşadı. Yaz aylarının fenomen yapımı erken final kararı alabilir.

08 Aralık 2020 Salı 16:16
Sen Çal Kapımı erken final kararı alabilir
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FOX TV, Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerindeki düşüşü değerlendirmeye başladı. Yaz aylarında büyük başarılara imza atan Sen Çal Kapımı, düşen reytingleri nedeniyle finale en yakın dizi olarak görülüyor.

Sen Çal Kapımı izleyicilerini kaybediyor

Eylül ve Ekim aylarında 5 milyon izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizi, Kasım ayında 3 milyona kadar düşen izleyici sayısı nedeniyle yapımcıyı harekete geçirdi. MF Yapım Sen Çal Kapımı senaristleriyle bir araya geldi ve yeni bölüm senaryosu için uyarılar yapıldı.

Sadakatsiz, Sen Çal Kapımı dizisini bitirecek

Kanal D ekranlarında 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanan Sadakatsiz dizisi yayın hayatına başladığı her gün reytinglerini artırarak Çarşamba günlerinin en fazla izlenen yapımı haline geldi. Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin yayınlanması üzerine Sen Çal Kapımı dizisi reyting kaybetmeye başlamıştı.

Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak?

Fox TV ile sözleşmesi olan Sen Çal Kapımı dizisinin Aralık 2020’de final yapması bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:16
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Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıFox Tv
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