Sen Çal Kapımı erken final kararı alabilir

FOX TV, Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerindeki düşüşü değerlendirmeye başladı. Yaz aylarında büyük başarılara imza atan Sen Çal Kapımı, düşen reytingleri nedeniyle finale en yakın dizi olarak görülüyor.

Sen Çal Kapımı izleyicilerini kaybediyor

Sadakatsiz, Sen Çal Kapımı dizisini bitirecek

Eylül ve Ekim aylarında 5 milyon izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizi, Kasım ayında 3 milyona kadar düşen izleyici sayısı nedeniyle yapımcıyı harekete geçirdi. MF Yapım Sen Çal Kapımı senaristleriyle bir araya geldi ve yeni bölüm senaryosu için uyarılar yapıldı.

Kanal D ekranlarında 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanan Sadakatsiz dizisi yayın hayatına başladığı her gün reytinglerini artırarak Çarşamba günlerinin en fazla izlenen yapımı haline geldi. Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin yayınlanması üzerine Sen Çal Kapımı dizisi reyting kaybetmeye başlamıştı.

Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak?

Fox TV ile sözleşmesi olan Sen Çal Kapımı dizisinin Aralık 2020’de final yapması bekleniyor.