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Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Gerçek adı ne? Ali Ersan Duru oynadığı diziler

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Gerçek adı ne? Ali Ersan Duru oynadığı diziler ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 6 Mart 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

06 Mart 2021 Cumartesi 19:19
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Gerçek adı ne? Ali Ersan Duru oynadığı diziler
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yeni bir isim kadroya katıldı. Diziye Efe Akman karakteriyle dahil olan oyuncu Ali Ersan Duru izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.

19 Eylül 1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu 190 cm’lik uzun boyuyla dikkat çeken oyuncu dizide Efe Akman karakterine hayat verecek. Yakışıklı oyuncu Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Yakışıklı oyuncu dizide mimar Efe Akman karakterine hayat verirken, dizide Eda’ya yaklaşmaya çalışacaktır. Efe Akman’ın Eda’ya olan ilgisi Serkan’ı sinirlendirecektir.

Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu Ali Ersan Duru, daha önce Bugünün Saraylısı, Aşk Zamanı, Şahane Damat dizilerinde yer almıştı. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

  • Bugünün Saraylısı (Fatih Soysal)
  • Aşk Zamanı (Fikret)
  • Şahane Damat (Mehmet)
  • Kalbimin Sultanı (2. Mahmud)
  • Diriliş Ertuğrul (Beybolat Bey)
  • Sen Anlat Karadeniz (Ferhat Kılıç)

Sen Çal Kapımı Efe Akman Kimdir?

Ali Ersan Duru’nun canlandırdığı mimar Efe Akman, işinde başarılı biri olarak öne çıkarken, Serkan Bolat’ın rakibi olarak şirkete ortak olacak. Dizinin geçen bölümünde Eda İtalya’ya gitmek istemiş ancak Serkan engel olarak Eda’ya aşkını itiraf etmişti. Eda ise uzun süredir Serkan’da beklediği bu itirafı duyduktan sonra gitmekten vazgeçmişti.



Son Güncelleme: 06.03.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
DiziSen çal Kapımı
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