İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Mayısıs 1 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru rol aldığı yapımlar ve biyografisi ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:15
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yeni bir isim kadroya katıldı. Diziye Efe Akman karakteriyle dahil olan oyuncu Ali Ersan Duru izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.

19 Eylül 1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu 190 cm’lik uzun boyuyla dikkat çeken oyuncu dizide Efe Akman karakterine hayat verecek. Yakışıklı oyuncu Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Yakışıklı oyuncu dizide mimar Efe Akman karakterine hayat verirken, dizide Eda’ya yaklaşmaya çalışacaktır. Efe Akman’ın Eda’ya olan ilgisi Serkan’ı sinirlendirecektir.

Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu Ali Ersan Duru, daha önce Bugünün Saraylısı, Aşk Zamanı, Şahane Damat dizilerinde yer almıştı. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

  • Bugünün Saraylısı (Fatih Soysal)
  • Aşk Zamanı (Fikret)
  • Şahane Damat (Mehmet)
  • Kalbimin Sultanı (2. Mahmud)
  • Diriliş Ertuğrul (Beybolat Bey)
  • Sen Anlat Karadeniz (Ferhat Kılıç)

Sen Çal Kapımı Efe Akman Kimdir?

Ali Ersan Duru’nun canlandırdığı mimar Efe Akman, işinde başarılı biri olarak öne çıkarken, Serkan Bolat’ın rakibi olarak şirkete ortak olacak. Dizinin geçen bölümünde Eda İtalya’ya gitmek istemiş ancak Serkan engel olarak Eda’ya aşkını itiraf etmişti. Eda ise uzun süredir Serkan’da beklediği bu itirafı duyduktan sonra gitmekten vazgeçmişti.




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSen çal Kapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşlerim 11. bölüm ATV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle
Kardeşlerim 11. bölüm ATV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle
Savaşçı 103. bölüm Fox TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Savaşçı 103. bölüm Fox TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Gönül Dağı 26. bölüm TRT 1 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Gönül Dağı yeni son bölüm izle
Gönül Dağı 26. bölüm TRT 1 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Gönül Dağı yeni son bölüm izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Mayısıs 2021 Netflix Türkiye'de bu ay hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Mayısıs 2021 Netflix Türkiye'de bu ay hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
Boğa haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ne? Sevcan Yaşar oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Ersan Duru nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı Dilek karakterini kim canlandırıyor? Gülsim Ali İlhan kimdir?
Rüyada bilezik taktığını ne demektir? Doğum veya bilezik taktığını rüyasının tabiri ve anlamı
Alev Alev dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
E-devlet banka kredi notu sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 bddk kredi notu sorgulama
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Volkan Konak kimdir, aslen nereli, eşi kim? Volkan Konak'ın bilinmeyenleri
2 Mayısıs 2021 Pazar günü Fırınlar çalışacak mı, açık mı?
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Gönül Dağı 26. bölüm TRT 1 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Gönül Dağı yeni son bölüm izle
Yay haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Akrep haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Bana bi saat kaça kadar çalışıyor? Bana bi son sipariş saatleri kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.