İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? ile ilgili yeni ayrıntılar 4 Kasım 2020 Çarşamba tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 4 Kasım 2020 gününe ait Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:15
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yeni bir isim kadroya katıldı. Diziye Efe Akman karakteriyle dahil olan oyuncu Ali Ersan Duru izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.


19 Eylül 1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu 190 cm’lik uzun boyuyla dikkat çeken oyuncu dizide Efe Akman karakterine hayat verecek. Yakışıklı oyuncu Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Yakışıklı oyuncu dizide mimar Efe Akman karakterine hayat verirken, dizide Eda’ya yaklaşmaya çalışacaktır. Efe Akman’ın Eda’ya olan ilgisi Serkan’ı sinirlendirecektir.

Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu Ali Ersan Duru, daha önce Bugünün Saraylısı, Aşk Zamanı, Şahane Damat dizilerinde yer almıştı. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

  • Bugünün Saraylısı (Fatih Soysal)
  • Aşk Zamanı (Fikret)
  • Şahane Damat (Mehmet)
  • Kalbimin Sultanı (2. Mahmud)
  • Diriliş Ertuğrul (Beybolat Bey)
  • Sen Anlat Karadeniz (Ferhat Kılıç)

Sen Çal Kapımı Efe Akman Kimdir?

Ali Ersan Duru’nun canlandırdığı mimar Efe Akman, işinde başarılı biri olarak öne çıkarken, Serkan Bolat’ın rakibi olarak şirkete ortak olacak. Dizinin geçen bölümünde Eda İtalya’ya gitmek istemiş ancak Serkan engel olarak Eda’ya aşkını itiraf etmişti. Eda ise uzun süredir Serkan’da beklediği bu itirafı duyduktan sonra gitmekten vazgeçmişti.



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSen çal Kapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Lena Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Seray Kaya hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı dizisinde Efe Akman karakterine Ali Ersan Duru hayat veriyor
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Gerçek adı ne? Bahtiyar Engin oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterine Erkan Avcı hayat veriyor
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Tarık Emir Tekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? Şubat 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Çocuk Murat ölüyor mu? Kenan Acar diziden ayrılacak mı? Yeni bölümde Murat var mı, yokmu?
Ssk emekli maaşları hangi gün bankaya yatar, ne zaman ödenir?
A101 25-31 Ocak Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta indirimli neler var?
Konut kredisi alırken istenen evraklar nelerdir? Bankadan ev kredisi alabilmek için istenen belgeler
Kefaret dizisinin Başkomiser Sinan'ı Mert Fırat'ın hayat hikayesi!
Benim Adım Melek dizisi Aslı karakteri kimdir? Sinem Karel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sürücülerin kış ayları öncesinde alması gereken 10 hayati önlem
Şeref Sözü dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?
Microblading Kıl Tekniği ile Kaş Şekillendirme Nasıl Yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.